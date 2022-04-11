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Almanya'da devrim gibi karar: Acil silah göndermeliyiz

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna'nın kendisini Rus saldırılarına karşı savunabilmesi için acilen askeri desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi. Rusya'nın Ukrayna'yı saldırısı, Almanya'yı hem savunma hem de dışişleri politikasında değişiklik yapmak zorunda bıraktı. Berlin'in her zaman ihtiyatlı ve itidalli dış siyasetinde büyük bir dönüşüm gerçekleşti. Bu açıdan Putin, kazara Almanya'da bir devrim başlattı ve Almanya, Rusya'ya karşı yaptırımların öncüsü oldu; silah harcamalarını artırma kararı aldı.

Star Gazetesi11 Nisan 2022 Pazartesi 12:10 - Güncelleme: 11 Nisan 2022 Pazartesi 12:14
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AB dışişleri bakanlarının Lüksemburg'daki toplantısından önce açıklamalarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna'ya acilen silah gönderilmesi gerektiğini söyledi.

Baerbock, "Açık olan bir şey var: Ukrayna'nın daha fazla silaha, özellikle ağır silahlara ihtiyacı var. Şimdi mazeret zamanı değil." dedi.

Alman Bakan, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği savaş suçlarına ilişkin çok sayıda kanıt bulunduğunu iddia etti.

Federal Meclisi, Doğu Avrupa ülkelerine Alman Marder zırhlı personel taşıyıcılarına tedarik etmek yerine, Ukrayna'ya Sovyet silahları tedarik etme teklifinde bulunmuştu.

Alman medyası, Ukrayna'nın Alman Marder zırhlı araçlarını doğrudan üretici Rheinmetall'den satın almayı planladığını bildirmişti

Star Gazetesi

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