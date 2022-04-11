AB dışişleri bakanlarının Lüksemburg'daki toplantısından önce açıklamalarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna'ya acilen silah gönderilmesi gerektiğini söyledi.

Baerbock, "Açık olan bir şey var: Ukrayna'nın daha fazla silaha, özellikle ağır silahlara ihtiyacı var. Şimdi mazeret zamanı değil." dedi.

Alman Bakan, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği savaş suçlarına ilişkin çok sayıda kanıt bulunduğunu iddia etti.

Federal Meclisi, Doğu Avrupa ülkelerine Alman Marder zırhlı personel taşıyıcılarına tedarik etmek yerine, Ukrayna'ya Sovyet silahları tedarik etme teklifinde bulunmuştu.

Alman medyası, Ukrayna'nın Alman Marder zırhlı araçlarını doğrudan üretici Rheinmetall'den satın almayı planladığını bildirmişti

Star Gazetesi