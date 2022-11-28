Amerikan F-35 mi, Rus Su-57 mi? Uzman isim cevapladı: Yanından bile geçemez, rakibi yok

Dünya genelinde sürekli gelişen ve değişen savaş teknolojileri arasında yer alan F-35 ve Su-57 savaş uçaklarını savunma meraklıları tarafından da oldukça rağbet görüyor. Savunma teknolojisi meraklılarını son olarak araştırmaya teşvik eden olay ise Rusya-Ukrayna arasında cereyan eden savaş oldu.

AMERİKAN F-35 Mİ, RUS SU-57 Mİ?

En etkileyici yorum ise, ABD merkezli The Hill gazetesinde de savunma yorumların da bulunan uzman isim Wesley Culp'dan geldi.

Wesley Culp'un F-35 ve Su-57 savaş uçakları hakkında son olarak Rus medyasına yer verilen görüşlerinde ise, "Su-57, görünmezlik teknolojisi açısından muhtemelen F-22, F-35 veya Çin J-20 gibi beşinci nesil muadillerinden daha düşüktür. Bu eksiklik muhtemelen uçağın gövde panellerinin gizli profiline uygun olarak birleştirilmesindeki sorunlardan kaynaklanmaktadır. Tek koltuklu, çift motorlu Su-57 üzerinde çalışan Rus mühendisler, modern ikinci nesil motorları kurmakta zorlanıyor gibi görünüyor. Dolayısıyla F-35 uçaklarının yanından bile geçemez rakibi yok." ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna - Rusya savaşı sonrası tüm gözler ABD ve NATO'ya çevrildi. Dünya Rusya ve ABD'ye ait savaş güçlerini de araştırmaya başladı. Rusya'nın en önemli hava silahı Su-57 savaş uçağı olarak öne çıkarken, ABD ve NATO'ya ait en önemli hava silahı ise F-35 olarak biliniyor. Peki, Su-57 mi, F-35 mi daha güçlü? İşte S-u-57 ve F-35 savaş uçaklarının özelliklerinin karşılaştırılması...

Su-57: Daha önce PAK-FA ve T-50 adını taşıyan Su-57 uçağı, Rusya'nın en yeni 5. nesil avcı uçağı. Tasırımcısı, P.O. Suhoy Test ve Tasarım Bürosu olan Su-57'nin 12 uçaktan oluşacak ilk seri üretim grubunun 2019'da Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne teslim edilmesi bekleniyor. Su-57 ilk uçuşunu 2010'da Rusya'nın Komsomolsk-na-Amure kentinde gerçekleşti.

F-35'İN "HAYALET UÇAK" İDDİASI YALAN ÇIKTI

F-35'in en büyük özelliklerinden biri de "görünmezlik" iddiasıydı. Radarlarda görünmediği iddia edilen F-35'lerin savaş anlarında bu özelliği ile büyük bir avantaj sağlayacağı iddia ediliyordu. Ancak Almanya'dan gelen bir haberle F-35'in görünmezlik iddiası çürütüldü.

ABD'nin 'radarlara yakalanması imkansız' diyerek reklamını yaptığı 5. nesil F-35 jetler Alman Hensoldt şirketinin radarları tarafından yaklaşık 160 kilometre boyunca takip edildi. F-35'in görünmezlik efsanesine büyük darbe indirecek iddiayı, savunma-havacılık haberleriyle bilinen ABD merkezli C4isrnet ortaya attı. Habere göre Alman radar şirketi Hensoldt, deneysel radarını test etmek için F-35'lerin Arizona Luke Hava Kuvvetleri Üssü'nden gösteri için Berlin'e uçacağı 2018 tarihini seçti. Deneysel radar sistemi TwInvis, Berlin'deki Schönefeld Havalimanı'na yakın noktadaki bir çiftliğe yerleştirildi. Alman radarı, F-35'ler gelmeden önce aktive edildi. Deneysel radar, tüm hava hareketlerini izlemeye başladı. F-35'leri tespit etmeyi başardığını söyleyen Alman şirketi yaklaşık 160 km boyunca radar takibi yaptığını duyurdu.

F-35: F-35, JSF (Joint Strike Fighter, yani müşterek savaş uçağı) programı çerçevesinde üretilmiş olan 5. nesil radar izi düşük çok işlevli savaş uçakları ailesi. Tasarımcısı Lockheed Martin olan F-35, ABD, Norveç, Avustralya, İtalya, İsrail ve İngiltere'de kullanılıyor. F-35 ilk uçuşunu 24 Ekim 2000'de gerçekleşti.

HER İKİ UÇAĞIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Su-57: Tek mürettebattan oluşan Su-57, 2.600 km/saat hıza ulaşabiliyor. 5.8 saat havada kalabiliyor. Yakıt takviye depolarıyla 5.500 km* azami uçuş menziline sahip Su-57, 10.000 kg azami muharebe yüküne sahip. Su-57'nin azami kalkış ağırlığı 35.480 kg. Su-57'nin iç yakıt rezervi ise 11.100 kg.

F-35: Tek mürettebattan oluşan F-35, 1.931 km/saat hıza ulaşabiliyor. 2 saat 36 dakika havada kalabiliyor. 1.667 km – 2.200 km azami uçuş menziline sahip (modeline göre değişiklik gösteriyor) F-35, 8.160 kg kg azami muharebe yüküne sahip. F-35'in azami kalkış ağırlığı 31.751 kg. F-35'in iç yakıt rezervi ise 8.278 kg – 8.960 kg.

Su-57: Takviyesiz süpersonik uçuş bulunuyor. Kısa mesafeli kalkış ve iniş özelliği var. Dikey kalkış ve iniş özelliği yok. Radarlara görünmezlik (hayalet) teknolojileri bulunuyor. Kapalı bölmelerde silah sistemleri var. Süper manevra kabiliyeti var.

F-35 ve yenilenmiş modelleri: Takviyesiz süpersonik uçuş özelliği bulunmuyor. Kısa mesafeli kalkış ve iniş özelliği var. Dikey kalkış ve iniş özelliği var. Radarlara görünmezlik (hayalet) teknolojileri var. Kapalı bölmelerde silah sistemleri var. Süper manevra kabiliyeti yok.

BAŞLICA SİLAHLARI

Su-57 uçağı, 30mm'lik 9-A1-4071K uçak topu, "havadan havaya" sınıfı füzeler ve KAB-500C güdümlü hava bombalarıyla donatılmış durumda. Su-57, hedeflerin türüne göre "havadan yüzeye" füzeleriyle donatılabiliyor.

F-35 uçağı, 25mm'lik GAU-22/A uçak topu ve "havadan havaya", "havadan karaya" sınıfı füzelerle, ayrıca GBU-31 JDAM, GBU32 JDAM güdümlü bombalarla donatılmış durumda.

AVCI UÇAKLARIYLA İLGİLİ 3 ÖNEMLİ BİLGİ



Su-57 hızlandırıcı kullanmadan süpersonik hıza ulaşabiliyor. Avcı uçağı, en yeni süpersonik Kinjal füzeleriyle donatılacak. Avcı uçağında "İkinci Sanal Pilot" işlevi bulunuyor.

F-35B modeli için motorlar, Rolls-Royce Defence'in katılımıyla geliştiriliyor. Pentagon, F-35 avcı uçaklarını nükleer silahlarla donatma olanaklarının üzerinde çalışıyor. 1.300 kilometreye kadar varan mesafelerde toplu balistik füze fırlatılışını tespit etme kabiliyetine sahip.