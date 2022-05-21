Binlerce yılan istila etti! Zehirleri insan etini eritecek kadar güçlü

Ilha da Queimada Grande ya da bilinen adıyla Yılan Adası, Sao Paulo sahilinden yaklaşık 90 mil uzaklıkta, Atlas Okyanusu'nda yer alıyor.

Tropik doğal güzellikleriyle cezbeden ada, kimsenin uğramadığı hatta uğramak bile istemediği bir ölüm tuzağı adeta.

Brezilya'nın doğal güzelliğinin diğer nefes kesici yerlerinden farklı olarak, Ilha da Queimada Grande ya da bilinen adıyla Yılan Adası'nın her metrekaresine bir yılan düşüyor.

GÜZEL OLDUĞU KADAR KORKUNÇ BİR YER: YILAN ADASI

Yılan Adası, tüm dünyadaki en ölümcül yılanlardan biri olan 2.000 ila 4.000 altın mızrak başlı engerek tarafından istila edilmiş durumda. Bu yılanlar dünyadaki en yüksek zehirli yılan konsantrasyonuna sahip.

Bilim insanlarına göre bu sürüngenler, binlerce yıl önce, son buzul çağının sonunda, yükselen deniz seviyelerinin anakarayla olan bağlantısını kestiği adada kapana kısıldı. O zamandan beri ormanın her santimini kendilerine ait hale getirdiler.

Queimada Grande'den gelen ürkütücü görüntülerde, ağaçların dallarında büyük düğümler halinde birbirine dolanmış düzinelerce yılan görünüyor.

Mızrak başlı engerekler, adada beslenen iki kuş türünü yiyerek hayatta kalıyor, ancak insanlar için de ciddi tehlike oluşturuyorlar.

ADAYA GİDEN BALIKÇININ KORKUNÇ SONU

Bölgedeki söylentiye göre bir balıkçı muz aramak için adaya gitti. Günler sonra teknesinde ölü bulunan balıkçının vücudunda yılan ısırıklarının olduğu fark edildi.

Altın mızrakbaşlı engerek yılanı o kadar zehirli ki, yetişkin bir insanı bir saat içinde öldürebilir.

1900'lerin başlarında adada yaşayan birkaç cesur adam, gelişen teknolojiyle otomatik hale gelene kadar deniz fenerinde görevliydi.

Bir başka yerel söylentiye göre, deniz feneri bekçisi ve ailesi, bir grup yılanın pencerelerden içeri girmesiyle korkunç bir sonla karşılaştı.

YILANLAR DEĞİŞİME UĞRADI: ZEHİRLERİ İNSAN ETİNİ ERİTECEK KADAR ETKİLİ HALE GELDİ

Bilim insanları, adadaki yılanların artık anakaradaki veya dünyanın herhangi bir yerindeki aynı tür yılanlardan farklı olduğunu söylüyor.

Örneğin, engereklerin yerde avları tükendiğinden, ağaçlarda avlanmak üzere değişime uğradılar. Ayrıca yoğun akrabalık fiziksel değişimlere de neden oldu.

Anakarada yaşayan akrabalarının aksine, uçup gittikleri için ısırdıkları hayvanları takip edemezler.

Sonuç olarak yılanlar, avını neredeyse anında öldürebilen ve hatta insan etini bile eritebilen inanılmaz derecede güçlü ve etkili bir zehir geliştirdiler.