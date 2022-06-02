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Bir devrin sonu! Cristiano Ronaldo'yu yıkan haber Lionel Messi'den geldi

Cristiano Ronaldo'ya kötü haber Arjantinli yıldız Lionel Messi'den geldi. Finalissima'da İtalya'yı yenerek zafere ulaşan Arjantin'de Messi, uluslararası arenada Cristiano Ronaldo'nun rekorunu egale etti. İşte detaylar...

Star Gazetesi2 Haziran 2022 Perşembe 20:41 - Güncelleme:
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Arjantinli yıldız Lionel Messi, Portekizli Cristiano Ronaldo'nun milli takımla olan başarısını resmen yakaladı. Arjantin ile Finalissima'da zafere ulaşan Messi milli forma altında Cristiano Ronaldo'nun rekorunu egale etti.

LIONEL MESSI, CRISTIANO RONALDO'YU YAKALADI

Copa America'nın sahibi Arjantin, EURO 2020 şampiyonu İtalya'yı Finalissima 2022'de 3-0 mağlup ederek milli takımla bir kupa daha kaldırdı. Messi bu zaferle birlikte Euro 2016 kupasıyla bir adım önde olan Cristiano Ronaldo'yu yakaladı.

LIONEL MESSI'NİN MİLLİ TAKIM KARNESİ

Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı ile bugüne kadar toplam 161 resmi maçta görev aldı. 34 yaşındaki yıldız oyuncu bu karşılaşmalarda 81 gol ve 51 asistle takımına katkıda bulundu.

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CRISTIANO RONALDO'NUN PORTEKİZ PERFORMANSI

Cristiano Ronaldo, milli takım formasıyla toplam 185 karşılaşmaya çıktı. 37 yaşındaki Portekizli yıldız bu maçlarda 115 gol ve 41 asistlik bir performans sergiledi.

Star Gazetesi

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