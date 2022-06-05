Bitti bu iş! Gedson Fernandes geri dönüyor

Beşiktaş'ın Benfica'dan kadrosuna kattığı Gedson Fernandes bu sezonunun ikinci yarısını kiralık olarak Çaykur Rizespor'da geçirmişti. Gedson Fernandes, önümüzdeki günlerde bonservisini elinde bulunduran siyah-beyazlı takıma katılmaya hazırlanıyor.

GEDSON FERNANDES, BEŞİKTAŞ'A GELİYOR

Beşiktaş geçtiğimiz ara transferde uzun süre Galatasaray'la anılan Gedson Fernandes'i sürpriz bir şekilde kadrosuna katmıştı. 23 yaşındaki Portekizli oyuncu bu sezonun ikinci yarısını Çaykur Rizespor'da kiralık olarak geçirmişti. Karadeniz ekibinden ayrılan Fernandes, önümüzdeki günlerde siyah-beyazlı takımın kamp kadrosuna dahil olacak.

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GEDSON FERNANDES'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Gedson Fernandes, bu sezon Çaykur Rizespor formasıyla 11 resmi maçın 10'unda ilk 11'de yer aldı. 23 yaşındaki Portekizli oyuncu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu.