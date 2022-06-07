Bitti bu iş! Hakan Çalhanoğlu dünya yıldızıyla takas ediliyor

Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'den sürpriz bir Hakan Çalhanoğlu hamlesi geldi. Fransız devinin Hakan Çalhanoğlu'nu takas yoluyla Wijnaldum'u Inter'e vererek renklerine bağlamak istediği ileri sürüldü.

PSG'DEN HAKAN ÇALHANOĞLU ATAĞI

İtalya basınında yer alan habere göre; Fransa devi Paris Saint-Germain, Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nu istiyor. Milli yıldızı takas yoluyla transfer etmeyi planlayan PSG'nin Inter'e Wijnaldum'u önerdi.

SIMONE INZAGHI "TAMAM" DİYEBİLİR

Haberde, Inter'de teknik direktör Simone Inzaghi'nin bu takasa sıcak baktığı ve Georginio Wijnaldum'u uzun süredir takip ettiği belirtildi.

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HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter formasıyla 46 resmi maçın 42'sinde ilk 11'de yer aldı. 28 yaşındaki milli oyuncu, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 13 asistle takımına önemli katkıda bulundu.