Bitti bu iş! Yusuf Yazıcı'nın yeni adresini duyurdular: Herkes ters köşe oldu

Geçtiğimiz sezonu CSKA Moskova'da geçiren ve bu yaz Lille'e geri dönen Yusuf Yazıcı'nın geleceği belli oldu. Fransız ekibinin teknik direktörü Paulo Fonseca'nın Renato Sanches ve Amadou Onana'nın ayrılığının ardından Yusuf Yazıcı'yı takımda tutmak istediğini yönetime ilettiği iddia edildi.

FONSECA'DAN YUSUF YAZICI KARARI

Fransa basınında yer alan habere göre; Ligue 1 ekiplerinden Lille'de iki orta saha oyuncusu olan Renato Sanches ve Amadou Onana'nın ayrılığının ardından Yusuf Yazıcı için işler değişti. Teknik direktör Paulo Fonseca, oluşan boşluktan dolayı Yusuf Yazıcı'nın takımda kalması yönünde yönetime raporunu verdi.

BAŞKAN KALABİLİR DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Yusuf Yazıcı hakkında açıklamalarda bulunan ve milli oyuncunun takımda kalma ihtimalinin olduğunu belirten Lille Başkanı Olivier Letang, "Paulo Fonseca göreve geldiğinden beri onu hala izliyor. Daha fazlasını söyleyemem." ifadelerini kullanmıştı.

YUSUF YAZICI'NIN RUSYA KARNESİ

Yusuf Yazıcı geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak geçirdiği Rusya ekibi CSKA Moskova'da performansıyla büyük beğeni toplamıştı. 25 yaşındaki milli oyuncu, 12 resmi maçta 8 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulundu.