Büyük Ezgjan Alioski tepkisi! Yer yerinden oynadı

Fenerbahçe'nin Konyaspor'a 1-0 yenildiği maçta Ezgjan Alioski, sosyal medyada gündem oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar Ezgjan Alioski'yi ilk 11'de başlatmayan teknik direktör Jorje Jesus'a tepki yağdırdı.
Bu yaz Al-Ahli'den kiralık olarak kadroya katılan Ezgjan Alioski, sarı-lacivertlilerde şimdiye kadar çıktığı ilk 3 maçında performansıyla büyük beğeni toplamıştı. Kuzey Makedonyalı sol bek Adana Demirspor karşısında attığı jeneriklik golle de gündem olmuştu.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde deplasmanda Konyaspor'un konuğu oldu. 1-0 Konyaspor'un üstünlüğüyle sonuçlanan karşılaşmada sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, Ezgjan Alioski'ye ilk 11'de yer vermedi.
TARAFTARDAN TEPKİ YAĞDI
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus'un Ezgjan Alioski tercihi birçok taraftarın tepkisini çekti. Binlerce taraftar Portekizli teknik adamı Alioski'yi oynatmaması nedeniyle eleştirdi.