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Büyük Ezgjan Alioski tepkisi! Yer yerinden oynadı

Ezgjan Alioski, Fenerbahçe'nin Konyaspor'la karşılaştığı maçta gündem oldu. Sarı-lacivertlilerin 1-0 mağlup olduğu maçta Ezgjan Alioski'nin ilk 11'de yer almaması taraftarların tepkisini çekti. İşte detaylar...

29 Ağustos 2022 Pazartesi 22:04 - Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin Konyaspor'a 1-0 yenildiği maçta Ezgjan Alioski, sosyal medyada gündem oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar Ezgjan Alioski'yi ilk 11'de başlatmayan teknik direktör Jorje Jesus'a tepki yağdırdı.

EZGJAN ALIOSKI, BÜYÜK BEĞENİ TOPLAMIŞTI

Bu yaz Al-Ahli'den kiralık olarak kadroya katılan Ezgjan Alioski, sarı-lacivertlilerde şimdiye kadar çıktığı ilk 3 maçında performansıyla büyük beğeni toplamıştı. Kuzey Makedonyalı sol bek Adana Demirspor karşısında attığı jeneriklik golle de gündem olmuştu.

KONYASPOR MAÇINDA EZGJAN ALIOSKI YEDEKTE

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde deplasmanda Konyaspor'un konuğu oldu. 1-0 Konyaspor'un üstünlüğüyle sonuçlanan karşılaşmada sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, Ezgjan Alioski'ye ilk 11'de yer vermedi.

TARAFTARDAN TEPKİ YAĞDI

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus'un Ezgjan Alioski tercihi birçok taraftarın tepkisini çekti. Binlerce taraftar Portekizli teknik adamı Alioski'yi oynatmaması nedeniyle eleştirdi.

İşte Ezgjan Alioski tepkilerinden bazıları:

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