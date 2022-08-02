Büyük Kim Min-Jae pişmanlığı! Krize girdiler

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon takıma katılan Kim Min-Jae bir sene forma giydiği sarı lacivertlilerden 18 milyon euro bedelle Napoli'ye transfer oldu. Koreli yıldızın ayrılığında Başkan Ali Koç dirense de Kim Min-Jae İtalya Serie A'da forma giymek istediğini belirtti ve takımdan ayrıldı. Fenerbahçe ise oyuncunun yerini henüz dolduramadı.

KİM MİN-JAE SONRASI PİŞMANLIK

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve teknik ekip, Kim Min-Jae'nin ayrılmasını gelen 18 milyon euro bonservise rağmen istemedi. Sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan sarı lacivertliler başarılı savunma oyuncusunu kaybetmek istemiyordu. Kim Min-Jae ise İtalya Serie A'da ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Napoli'de forma giymek istedi. Sarı lacivertliler Kim Min-Jae'nin yerini doldurmakta zorluk çekeceklerini biliyor olsalar da transferin gerçekleşmesine engel olamadı.

KİM MİN-JAE'NİN YERİNE İKİ İSİM

Fenerbahçe Koreli savunma oyuncusunun ayrılığının ardından Luan Peres ve Gustavo Henrique transferlerini gerçekleştirdi. Özellikle Luan Peres geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1'de gösterdiği başarılı performansla dikkat çekerken, başarılı savunma oyuncusu Marsilya'da 50 resmi maça çıktı.

ALİ KOÇ'UN KİM MİN-JAE SÖZLERİ

Başkan Ali Koç, Kim Min-Jae için övgü dolu sözlerde bulunmuştu. Katıldığı bir TV programında konuşan Koç, "Kim Min-Jae'yi 1 sezon daha elimizde tutacağımızı sanmıyorum. Kendisi çok başarılı bir oyuncu." demişti.

Star Gazetesi