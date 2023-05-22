Büyük Mostafa Mohamed krizi! Direkt biletini kesti

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes, Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed'i sezon başında satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamıştı. Yeni takımında başarılı bir performans gösteren golcü oyuncu geçtiğimiz günlerde kulübüyle kriz yaşadı. Takımıyla anlaşmazlığa düşen Mostafa Mohamed sezon sonunda takımdan ayrılacak.

MOSTAFA MOHAMED GERİ DÖNÜYOR

Fransa'da küme düşme mücadelesi veren Nantes, LGBT+ sembolü olan forma ile sahaya çıkmayı reddeden Mostafa Mohamed ile kriz yaşadı. Formayı giymek istemeyen Mısırlı futbolcu bu kararı protesto etti. Bonservisi Galatasaray'da bulunan oyuncu Okan Buruk'un da raporuyla Galatasaray'a geri dönecek. Hazırlık kampını sarı kırmızılılarda geçirecek olan Mostafa Mohamed için gelen teklifler değerlendirilecek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Nantes'ta bu sezon 50 maça çıkan Mostafa Mohamed 29 kez ilk 11'de sahada yer aldı. 11 kez fileleri havalandıran golcü oyuncu 4 de asist yaptı.

Star Gazetesi