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Büyük Mostafa Mohamed krizi! Direkt biletini kesti

Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mostafa Mohamed sezon başında Nantes'a transfer olmuştu. Kulüp ile oyuncu arasında yaşanan kriz sonrası iki tarafta ayrılık kararı aldı. Mostafa Mohamed sezon sonunda Galatasaray'a dönecek. İşte detaylar...

Star Gazetesi22 Mayıs 2023 Pazartesi 08:17 - Güncelleme:
Büyük Mostafa Mohamed krizi! Direkt biletini kesti
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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes, Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed'i sezon başında satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamıştı. Yeni takımında başarılı bir performans gösteren golcü oyuncu geçtiğimiz günlerde kulübüyle kriz yaşadı. Takımıyla anlaşmazlığa düşen Mostafa Mohamed sezon sonunda takımdan ayrılacak.

MOSTAFA MOHAMED GERİ DÖNÜYOR

Fransa'da küme düşme mücadelesi veren Nantes, LGBT+ sembolü olan forma ile sahaya çıkmayı reddeden Mostafa Mohamed ile kriz yaşadı. Formayı giymek istemeyen Mısırlı futbolcu bu kararı protesto etti. Bonservisi Galatasaray'da bulunan oyuncu Okan Buruk'un da raporuyla Galatasaray'a geri dönecek. Hazırlık kampını sarı kırmızılılarda geçirecek olan Mostafa Mohamed için gelen teklifler değerlendirilecek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Nantes'ta bu sezon 50 maça çıkan Mostafa Mohamed 29 kez ilk 11'de sahada yer aldı. 11 kez fileleri havalandıran golcü oyuncu 4 de asist yaptı.

Star Gazetesi

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