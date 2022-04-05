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Canan Karatay açıkladı! ''Sahurda mutlaka tüketin, inanılmaz tok tutuyor''

Ramazan ayında oruç tutanlara Canan Karatay'dan sahur önerisi geldi. Ünlü doktor protein ağırlıklı beslenmeye dikkat çekerken yumurtanın tüketimine değindi. İşte Canan Karatay'ın sahurda tüketilmesini önerdiği besinler...

Akşam5 Nisan 2022 Salı 00:39 - Güncelleme: 5 Nisan 2022 Salı 01:21
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Türkiye'nin önemli doktorlarından Canan Karatay Ramazan ayında oruç tutanlar için sahurda beslenme önerilerinde bulundu. Karbonhidrat ağırlıklı beslenmeyi önermeyen Canan Karatay protein almanın önemine dikkat çekti.

CANAN KARATAY: YUMURTA MUTLAKA TÜKETİN

Ramazanda gün içerisinde oluşan açlığı geciktirmek ve vücudun dirençli olmasını sağlamak için protein alamız gerektiğini belirten Canan Karatay, "Sahurda mutlaka yumurta tüketin, inanılmaz tok tutuyor." dedi. Yumurtanın haşlama olarak tüketilmesini tavsiye eden Canan Karatay omlet ve menemen olarak da tüketilebileceğini belirtti.

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CANAN KARATAY: FAYDALARI İNANILMAZ

Ünlü doktor sahurda kahvaltılık beslenmeyi önerirken tavsiye ettiği besinlerin faydalarını da şu şekilde sıralıyor: "Haşlanmış yumurta protein zengini. Kas ve beyin gelişimini sağlıyor. Zeytin sindirim sisteminin daha düzgün çalışmasını sağlar. Ceviz enerji verir. Beyin hücrelerini yeniler. Omega 3 yağ asitleri bağışıklığı güçlendirir."

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