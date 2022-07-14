Çılgın rakam! Arda Güler'e dünya devi resmen talip oldu

Türk futbolunun parlayan yıldızı Arda Güler gösterdiği performansla futbolseverlerin gözünün pasını silerken Avrupa'nın da dikkatini çekmeye devam ediyor. İngiltere Premier Lig'in önemli kulüplerinden Liverpool ve Arsenal genç yıldız için devreye girdi. İzlemeye alınan Arda Güler için yüksek bonservis bedelleri konuşuyor.

ARDA GÜLER İÇİN 25 MİLYON STERLİN

17 yaşındaki futbolcu ilk kez bu sezon Fenerbahçe'de forma giyme şansı buldu. Sarı lacivertlilerde ilk çıktığı maçta taraftarların ve futbolseverlerin dikkatini çeken Arda Güler performansını artırarak kariyerine devam ediyor. Fenerbahçe'nin son oynadığı hazırlık maçında Hull City'ye karşı sonradan oyuna girmesine rağmen gösterdiği performans tüm izleyenleri adeta büyüledi. Bir yıldız gibi parlayan Arda Güler için şimdiden Avrupa devleri de sıraya girdi. Sarı lacivertli ekip Arda Güler'i göndermeye yanaşmazken dev kulüplerin astronomik teklifleri karşısında neler yapacağı merak ediliyor.

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ARDA GÜLER'İN GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Sarı lacivertlilerde 16 maça çıkan 17'lik yıldız ilk 11'de 2 kez sahaya çıktı. Genelde oyuna sonradan dahil olan Arda Güler 3 gol 4 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi