Çılgın rakam! Hakan Çalhanoğlu'na dünya devi resmen talip oldu

İngiltere Premier Lig devi Liverpool Hakan Çalhanoğlu'na resmen talip oldu. Yıldız oyuncu Inter'de gösterdiği başarılı performansla Avrupa devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Almanya'dan bu yana Hakan Çalhanoğlu'nu yakından takip eden Jürgen Klopp milli futbolcuyu Premier Lig'e transfer etmek istiyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NA DEV RAKAM

28 yaşındaki orta saha oyuncusu İtalya Serie A'da önce Milan daha sonra da Inter forması giydi. 5 sezondur top koşturduğu İtalya'dan ayrılmaya sıcak bakan Hakan Çalhanoğlu, Inter ile Liverpool'un anlaşmasını bekliyor. Inter, İngiliz kulübünden 30 milyon euro bonservis talep ediyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN INTER PERFORMANSI

Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 46 resmi maçın 42'sinde ilk 11'de yer aldı ve toplam 3357 dakika süre aldı. 28 yaşındaki milli yıldız bu karşılaşmalarda 8 gol ve 13 asistle skora katkıda bulundu.

Star Gazetesi