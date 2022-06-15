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Çılgın teklif! Yunus Akgün'e öyle bir kulüp talip oldu ki, dünyaca ünlü hocadan dudak uçuklatan rakam

Galatasaray'ın 21 yaşındaki futbolcusu Yunus Akgün'e Roma talip oldu. Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'nun ısrarla istediği genç oyuncu için İtalyanlar harekete geçti. Galatasaray'a Yunus Akgün için 7.5 milyon euro bonservis teklif edildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi15 Haziran 2022 Çarşamba 18:55 - Güncelleme:
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Süper Lig'de Adana Demirspor'la bu sezon çıkış yakalayan Yunus Akgün için Avrupa'nın önde gelen kulüpleri devrede. 21 yaşındaki futbolcu gösterdiği performansla Mili Takım'a kadar yükseldi. Sarı kırmızılar gelecek sezon için Yunus Akgün'ü takımda tutmak istese de Roma transferde ısrarcı. İtalyan ekibinin dünyaca ünlü hocası Jose Mourinho genç oyuncuyu takımında görmek istiyor.

YUNUS AKGÜN İÇİN RAKAM BELLİ OLDU

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Roma, Yunus Akgün için 7.5 milyon euro bonservisi gözden çıkardı. Galatasaray'ın bu teklife henüz dönüş yapmadığı belirtiliyor. Sarı kırmızılılar Yunus Akgün'ü gelecek sezon takımda tutmak istese de Mourinho transferin bitirilmesi için talimatı verdi.

YUNUS AKGÜN İLE BİR YILDIZI DAHA İSTİYOR

Roma, Yunus Akgün'ün ardından Zeki Çelik için de devrede. Geçen sezon da milli sağ bek için transfer görüşmeleri yapmış ancak sonuç alamamışlardı. Mourinho, Yunus Akgün ve Zeki Çelik'i gelecek sezon için takımda görmek istiyor.

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İKİ OYUNCUNUN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Zeki Çelik bu sezon Lille'de toplam 40 maça çıktı. Milli sağ bek 3 gol 3 asistlik performans sergiledi. Fransa Ligue 1'de 2 gol 3 asist yapan Zeki, Fransa Kupası'nda da 1 gol atmayı başardı. Yunus Akgün ise bu sezon 38 maça çıktı. 21 yaşındaki oyuncu 9 gol 12 asistlik performans gösterdi.

Star Gazetesi

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