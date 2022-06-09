Cristiano Ronaldo dünya devine gidiyor! Resmen harekete geçtiler

Manchester United'daki geleceği belirsizliğini koruyan ve takımdan ayrılıp ayrılmayacağı tartışma konusu olan Cristiano Ronaldo için transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Cristiano Ronaldo'nun menajerinin Bayern Münih ile görüştüğü iddia edildi.

CRISTIANO RONALDO İÇİN BAYERN MÜNİH İDDİASI

Almanya basınında yer alan habere göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes transfer için harekete geçti. Mendes, yıldız oyuncu için Bundesliga ekibi Bayern Münih ile görüşmek için Almanya'ya gitti.

BAYERN MÜNİH, SICAK BAKMIYOR

Haberde, Alman ekibinin Cristiano Ronaldo'nun 38 yaşına girecek olması nedeniyle bu transfere sıcak bakmadığı belirtildi.

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CRISTIANO RONALDO'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 38 resmi maçın 35'inde ilk 11'de yer aldı. 37 yaşındaki Portekizli yıldız, bu karşılaşmalarda 24 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu.