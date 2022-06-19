Dev teklif! Serdar Dursun için resmen harekete geçtiler

Fenerbahçe formasıyla ve Milli Takım'daki performansıyla beğenilen Serdar Dursun'a Bundesliga'dan talip çıktı. Alman ekibi Augsburg'un Serdar Dursun için harekete geçtiği öne sürüldü.

SERDAR DURSUN, ALMAN EKİPLERİNİN TAKİBİNDE

Serdar Dursun geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla daha sonrasında UEFA Uluslar Ligi'nde milli formayla attığı gollerle alkış topladı. 30 yaşındaki golcünün Alman ekiplerinin takibinde olduğu ileri sürüldü.

AUGSBURG HAREKETE GEÇTİ

Almanya basınında yer alan habere göre; Bundesliga ekiplerinden Augsburg, Serdar Dursun için harekete geçti ve Fenerbahçe'ye teklifte bulunmaya hazırlanıyor.

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SERDAR DURSUN'UN KARNESİ

Serdar Dursun geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 37 resmi maça çıkarken 15 gol ve 4 asistle takımına katkıda bulundu. 30 yaşındaki golcü oyuncu milli formayla ise 8 karşılaşmada 7 golle ağları sarstı.