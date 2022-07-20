F-16 savaş uçakları drona dönüşebilir mi? Savunma devi projeleri duyurdu

Lockheed Martin'e göre ABD Hava Kuvvetleri (USAF) önümüzdeki üç yıl içinde savaş uçaklarıyla birlikte uçan yardımcı dronlara sahip olabilecek. Şirket ayrıca otonom F-16 savaş uçakları üzerinde de çalışıyor.



Uçaklarla birlikte uçacak yardımcı droneların, bağımsız sistemlerden çok daha ucuz olacağını söyleyen birçok analist, gözden çıkarılabilir insansız hava araçlarının, mevcut on yıl içinde ABD ile savaş çıkması durumunda Çin'e karşı kullanılmak üzere tasarlandığını söylüyor.

Lockheed Martin şirketinin bir yöneticisi, "Gerektiğinde Pasifik'te kullanılabilecek şekilde önümüzdeki 3-4 yıl içinde faaliyete geçecek drone sistemlerinden bahsediyoruz." dedi.

Lockhed Martin'e göre, 2030'dan itibaren otonom gelişmiş Loyal Wingman İHA'lar ortaya çıkmaya başlayacak ve her görevden sonra kendi başlarına bile üslerine dönebilecek.

F-16 SAVAŞ UÇAKLARI OTONOM SİSTEMLERE DÖNÜŞTÜRME ÇALIŞMASI

Ayrıca bu İHA'lar derme çatma, dağınık üslerden hareket edebilecek. USAF, geliştirdiği yapay zekayı İHA'larına uyarlamak için çalışıyor ve her insanlı F-35 veya Yeni Nesil Hava Hakimiyeti avcı uçağına 5'e kadar insansız hava aracının eşlik edeceğini resmi olarak açıkladı.

Lockhed Martin tarafından paylaşılan bir görüntüde, bir F-35 avcı uçağının, bir kısmı düşman füzeleri için "yem", bir kısmı elektronik savaş için ve bir kısmı da düşman hava savunmasını bastırmak için kullanılan bir grup insansız hava aracıyla birlikte uçtuğunu gösterirken, yapay zeka sistemlerine sahip İHA'lar savaş alanını izliyor ve pilot veya operatörü bilgilendiriyor.

Lockheed, F-35 ve Müşterek Alan Komuta ve Kontrol teknolojisini birbirine bağlamak için çalışırken, aynı zamanda savaşta kayıplarının yüksek olması beklenen dronların yerini alacak düşük maliyetli, harcanabilir bir uçak için olasılıkları gözden geçiriyor.

Lockheed Martin aynı zamanda, F-16 savaş uçaklarını yapay zeka sistemlerine uyarlayarak otonom sistemlere dönüştürmek için Hava Kuvvetleri Test Pilot Okulu ile iş birliği yapıyor.