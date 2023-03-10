Galatasaray işi bitiriyor! Süper Lig'i sallayacak transfer: Bedava dünya yıldızı

Son olarak Nicolo Zaniolo transferiyle Türkiye'de ve Avrupa'da ses getiren Galatasaray, bu hamlelerine devam etmeyi hedefliyor. Önümüzdeki yaz transfer dönemi için şimdiden kolları sıvayan Galatasaray, İlkay Gündoğan için harekete geçti.

TRANSFERİN YILDIZI GALATASARAY!

Sezon başında yaptığı Mauro Icardi, Lucas Torreira ve Sergio Oliveira transferleriyle büyük yankı uyandıran Galatasaray, ara transferde de bombayı patlattı. Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu da kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda çalışmalar sürüyor. Erden Timur ve ekibi yoğun mesai harcıyor.

İLKAY GÜNDOĞAN İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Galatasaray, İngiltere Premier Lig devi Manchester United'da forma giyen İlkay Gündoğan için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılı yönetimin, yıldız oyuncu için şimdiden girişimlerine başladığı ve transferi bitirmeyi hedeflediği öğrenildi.

BEDAVAYA GELECEK

İlkay Gündoğan'ın Manchester United'daki sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olması sarı-kırmızılıların işini kolaylaştırıyor. Aynı zamanda bir Galatasaray taraftarı olduğu bilinen yıldı oyuncunun bu teklife sıcak bakabileceği düşünülüyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Manchester City formasıyla şu ana kadar 35 resmi maça çıkan İlkay Gündoğan, bu karşılaşmaların 29'unda ilk 11'de yer aldı. Toplam 2507 dakika süre alan 32 yaşındaki yıldız, 3 gol ve 4 asistle skora etki etti.