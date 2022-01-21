Güç dengesi savaşı! 'F-16 teslimatını hızlandırın' çağrısı

star.com.tr 21 Ocak 2022 Cuma 17:50 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 17:50

ABD, Çin'e karşı desteklediği Tayvan'a 66 adet Blok 70 F-16V'nin teslimatını hızlandırmak için kolları sıvadı.



Konuya dair bilgisi olan yetkililer Reuters'a, F-16'ların teslimatının nasıl hızlandırılacağına dair henüz bir çözüm bulunmadığını söyledi.

2026'nın sonunda Tayvan'a ulaşması planlanan savaş uçaklarının yeni versiyonunu, Lockheed Martin üretiyor.

BİDEN'A ÇAĞRI: F-16 TESLİMATINI HIZLANDIRIN

Üst düzey bir Tayvanlı yetkili haber ajansına, Tayvan'ın Biden yönetimini savaş uçaklarının teslimatını hızlandırmaya çağırdığını söyledi.

Talep, PLA Hava Kuvvetleri (PLAAF) uçakları tarafından sık sık yapılan hava sahası ihlallerinin Tayvan'ı düzenli olarak jetleri havalanmaya zorlaması ve böylece eskiyen savaş filosu üzerinde stres oluşturması üzerine geldi.

ABD, 2019 yılında Tayvan için 66 F-16V Block 70 avcı uçağını içeren 8 milyar dolarlık bir silah anlaşmasını onayladı. Tayvan, 2026 yılına kadar bu jetleri aldığında Asya'nın en büyük F-16 filolarından birine sahip olacak.

Tayvan Savunma Bakanı Chiu Kuo-cheng, 6 Ekim 2021'de, Çin'in 2025 yılına kadar Tayvan'ı "tam ölçekli bir işgali" gerçekleştirebileceğini ileri sürdü.

Toplam 2.800 uçak ve 2.100 savaş uçağı ile PLAAF'ın, Envanterinde sadece 741 uçak bulunan Tayvan Hava Kuvvetleri karşı önemli bir sayısal avantajı var.

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