Güle güle Kerem Aktürkoğlu! Ve ayrılığı duyurdular

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu Galatasaray formasını giydiği ilk günden bu yana başarılı bir performans ortaya koydu. Hem ligde hem de Avrupa'da güçlü performanslar sergileyen genç yıldız önemli kulüplerin dikkatini çekmeyi de başarmıştı. Kerem Aktürkoğlu için Fransa ve Almanya'dan kulüpler Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU AVRUPA YOLUNDA

Sarı kırmızılılar 24 yaşındaki futbolcu ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalamıştı. Galatasaray yıldız oyuncu için Avrupa'dan gelecek iyi bir teklifi değerlendirmeyi düşünüyor. Kerem Aktürkoğlu için Almanya Bundesliga'dan Borussia Dortmund, Fransa Ligue 1'den ise Nice ve Marsilya devrede. Ocak ayı transfer döneminde kulüpler Galatasaray'ın kapısını çalacak. Kerem Aktürkoğlu'nun yükselen performansının ardından Ocak ayında gelecek iyi teklife göre Avrupa'ya gitmesi söz konusu. Yıldız oyuncunun yaz transfer döneminde de takımdan ayrılması kuvvetle muhtemel.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sezona durgun başlayan Kerem Aktürkoğlu son haftalarda form tutmayı başardı. Bu sezon 20 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu çıktığı 20 maçta 7 gol 1 asist yaptı. Kerem Aktürkoğlu son oynanan Fenerbahçe derbisinde de gol atmayı başardı.

Star Gazetesi