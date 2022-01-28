Havada dengeleri alt üst edecek drone! Sesten 12 kat hızlı DART AE için kritik anlaşma

star.com.tr 28 Ocak 2022 Cuma 10:25 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 10:30

ABD merkezli Kratos Defence & Security Solutions ile Avustralya'nın Hypersonix Launch Systems, çok amaçlı drone projesi DART AE için bir anlaşma imzaladı.

Anlaşma kapsamında, hidrojen scramjet motoru kullanacak DART AE drona, güçlendirici sistemler entegre edilecek. Anlaşmayı 25 Ocak'ta açıklayan iki şirket, 2023'te DART AE'nin ilk uçuşunu hedeflediklerini söyledi.

İNANILMAZ DART AE VE İNANILMAZ HIZA ERİŞECEK HİDROJEN MOTOR

DART AE, Hypersonix tarafından, yüksek sıcaklığa dayanıklı alaşımlardan, tamamen 3D olarak üretildi. Bu inanılmaz drone, hidrojen yakıtlı bir SPARTAN scramjet motoruyla güçlendirilmiş çok görevli, hipersonik bir araç olarak geliştiriliyor.

Mach 5 ve Mach 12 arasındaki hızlarda seyretmek üzere tasarlanan SPARTAN motoru, Hypersonix tarafından "genel olarak 500 km menzile sahip beşinci nesil, sıfır emisyonlu, temiz hidrojen scramjet motoru" olarak tanımlanıyor.

Amiga Engineering, daha önce SPARTAN scramjet'in eklemeli mühendislik yapısı için Hypersonix ile sözleşme imzalamıştı. Üretim, Ağustos 2020'de verilen Avustralya hükümeti hibesi kapsamında, uçuşa hazır bir scramjet motor ve yakıt sisteminin yapımını içeriyor.

Kratos güçlendirici sistemi, DART AE'yi Mach 5'ten daha yüksek hızlara çıkaracak. Scramjet'in motorunun ateşlenmesinin ardından DART AE, önceden belirlenmiş bir iniş konumuna belirlenen bir uçuş yolu boyunca otonom olarak uçacak.

Kratos yaptığı açıklamada, kapsamlı dijital mühendislik yeteneklerini, roket güçlendirici entegrasyonu ve fırlatma deneyimi ile birlikte kullanacağını duyurdu.