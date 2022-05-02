Korkunç olay! Yılanlarla gösteri yaparken canından oldu

Güney Teksas'taki Freer kentinde düzenlenen yılın en büyük festivali 'Rattlesnake Roundup'ta korkunç bir olay yaşandı.

Yerel basının bildirdiğine göre, Eugene De Leon Sr. isimli yılan terbiyecisi, Cumartesi gecesi gösteri yaptığı sırada, çıngıraklı bir yılanın saldırısına uğradı.

Kalabalık önünde çıngıraklı yılanlarla gösteri yapan Eugene De Leon Sr. ısırıldıktan sonra helikopterle bir bölge hastanesine götürüldü.

YILANLARLA GEÇEN 20 YILIN ARDINDAN YILAN ISIRIĞIYLA ÖLDÜ

De Leon'un kaldırıldığı hastane yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

Yılan terbiyecisinin kız kardeşi Monica Dimas, Pazar günü sosyal medyadan De Leon'un ölümünü duyurdu.

KIII-TV'ye göre De Leon, 20 yıldan fazla bir süredir yılanlarla uğraşıyordu ve kentin en büyük yılan festivalinde, bir yılan tarafından öldürüldü.