Lille Başkanı, Yusuf Yazıcı'yı canlı yayında açıkladı! Kaderi resmen belli oldu

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı kiralık olarak forma giydiği CSKA Moskova'dan sezon sonunda ayrılarak bonservisinin bulunduğu Lille'e geri döndü. Fransız ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Yusuf Yazıcı için Lille, Rus ekibi CSKA Moskova ile anlaşma sağlayamadı. Fransa basınından Sport24'e konuşan Lille Başkanı Olivier Letang, Moskova ekibinin 6-8 milyon arasında bir teklifte bulunduğunu kendilerinin ise 11 milyon euro bedelden aşağı inmediklerini söyledi.

YUSUF YAZICI İÇİN RESMİ AÇIKLAMA

Lille Başkanı Olivier Letang, Moskova ekibinin Yusuf Yazıcı için yaptığı teklifi kabul etmelerinin mümkün olmadığını ve Avrupa'dan transfer tekliflerinin olduğunu belirtti. Başkan, Yusuf Yazıcı'nın şuanda Lille'e geri döndüğünü dile getirirken gelecek transfer teklifleri doğrultusunda Yusuf Yazıcı'nın takımdan ayrılabileceğini söyledi. Milli futbolcu kariyerine Lille'de devam etmek istemiyor.

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YUSUF YAZICI'NIN RUSYA PERFORMANSI

Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova formasıyla 12 resmi maçta toplam 963 dakika süre aldı. 25 yaşındaki milli oyuncu, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 2 asistle takımına önemli katkıda bulundu. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Lille'de geçiren yıldız oyuncu Fransız kulübünde 6'sı ilk 11 olmak üzere 23 maça çıktı. 1 gol 1 asistlik performans gösterdi.

Star Gazetesi