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Mert Hakan Yandaş sürprizi! Ve herkesin beklediği haber resmen geldi

Mert Hakan Yandaş'a sevindiren haber Jorge Jesus'a geldi. Portekizli teknik adamın performansından memnun olduğu Mert Hakan Yandaş'a ilk 11'de görev vermeyi düşünüyor. İşte detaylar...

Fanatik28 Ağustos 2022 Pazar 20:44 - Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sürprizi yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus'un performansıyla beğeni toplayan Mert Hakan Yandaş'a ilk 11'de yer vermeyi planlıyor.

MERT HAKAN YANDAŞ'IN GELECEĞİ TARTIŞMA KONUSUYDU

Teknik direktör Jorge Jesus ile yeni bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın geleceği tartışma konusu olmuştu. Takımdan ayrılacağı da iddia edilen orta saha oyuncusunun adı birçok takımla anılmıştı.

PERFORMANSIYLA ALKIŞ TOPLADI

Sakatlığını atlatarak sahalara geri dönen Mert Hakan Yandaş, Austria Wien maçında göstermiş olduğu performansla büyük beğeni topladı, attığı bir golle de takımına katkıda bulundu.

JORGE JESUS'TAN MERT HAKAN YANDAŞ'A MÜJDE

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, performansından memnun olduğu Mert Hakan Yandaş için kararını verdi. Portekizli teknik adam 28 yaşındaki orta saha oyuncusunu ilk 11'de değerlendirmeyi planlıyor.

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