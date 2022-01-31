Mossad'da üst düzey kriz! Birer birer gidiyorlar

star.com.tr 31 Ocak 2022 Pazartesi 10:09 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 10:09

İsrail medyasına göre, Mossad'ın özel harekat bölümünün adı açıklanmayan bir komutanı istifa etti. Yetkili, David Barnea'nın Haziran 2021'de İsrail istihbarat teşkilatının direktörü olmasından bu yana, yedi ay içinde Mossad'dan ayrılan dördüncü üst düzey isim oldu.

Channel 13 News'in Pazar günkü haberine göre istifa eden komutan, Barnea'nın kendisine ve diğer yetkililerin "teşkilat için bir yük" haline geldiğini söylemesinin ardından istifa etti.

Haaretz'te yer alan bir haberde ise, "Barnea, İsrail ajanlarını yurt dışında çalıştırmadaki zorluklar nedeniyle[isimsiz komutan]başkanlığındaki departmanın işleyişinde büyük değişiklikler yapmak istedi ve [komutan] bunları istendiği gibi uygulamadı" dedi . Olay üzerine "birkaç ajan da istifa etti." ifadeleri yer aldı.

MOSSAD'DA ÜST DÜZEY KRİZ! 4. ÜST DÜZEY YETKİLİ

Barnea'nın Yossi Cohen'i Mossad'ın başından ayrılmasından bu yana, yedi ay 4 üst düzey yetkili Mossad'dan istifa etti.

Geçen yıl, Mossad'ın Teknoloji Başkanı, Operasyon Başkanı ve Terörle Mücadele Başkanı, Barnea ile ihtilaf olduğu iddiasıyla görevlerinden istifa etti.

Mossad'a 1996'da katılan ve 2013'te Tzomet Bölümünün başına geçen Barnea, 2019'da Mossad başkan yardımcısı ve son olarak 2021'de teşkilatın direktörü oldu.

Mossad, operasyonlar hakkında medyaya konuşan hem mevcut hem de eski ajanları tehdit eden mutlak bir sessizlik kuralına geri döndü.

Barnea, Haziran 2021'de eski İsrail başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından teşkilatın başına getirildikten sonra İran'ı birinci önceliği olarak seçti ve ülkeyi "kitle imha silahları programına doğru sürekli ilerleme kaydetmekle" suçladı.

Barnea, "Güvenlik zorluklarımız çok büyük ve listenin başında İran var" dedi.

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