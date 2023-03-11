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Nicolo Zaniolo bir geldi pir geldi! Öyle bir rekor kırıldı ki, Galatasaray taraftarı çıldırdı

Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray hikayesi hızlı başladı. Ara transferde Galatasaray'ın Roma'dan 15 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, Kasımpaşa maçında sonradan oyuna girdi ve şovunu yaptı. İşte detaylar...

11 Mart 2023 Cumartesi 20:47 - Güncelleme:
Nicolo Zaniolo bir geldi pir geldi! Öyle bir rekor kırıldı ki, Galatasaray taraftarı çıldırdı
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Galatasaray'ın ara transferde transferiyle büyük ses getirdiği Nicolo Zaniolo, Süper Lig'e hızlı bir giriş yaptı. Bu sezon şampiyonluğa koşan Galatasaray'da ilk lig maçına çıkan Nicolo Zaniolo golünü attı.

GALATASARAY'DAN NICOLO ZANIOLO BOMBASI

Sezon başında yaptığı Mauro Icardi, Lucas Torreira ve Sergio Oliveira gibi transferlerle ses getiren Galatasaray, ara transferde de bombayı patlattı. Sarı-kırmızılılar, Roma'da forma giyen 23 yaşındaki yıldız oyuncuyu 15 milyon euro bonservisle kadrosuna kattı.

SÜPER LİG'DE İLK MAÇINDA İLK GOL

Nicolo Zaniolo, Galatasaray forması ile ilk Süper Lig maçına çıktı. Ligin 25. haftasında evinde Kasımpaşa'yı konuk eden sarı-kırmızılılarda ikinci yarının başında Yunus Akgün'ün yerine oyuna dahil olan İtalyan yıldız, 57. dakikada takımını öne geçiren golü attı.

CICALDAU'DAN SONRA BİR İLK

Opta verilerine göre; Nicolo Zaniolo, Alexandru Cicaldau'dan bu yana Süper Lig'de Galatasaray formasıyla çıktığı ilk maçta gol atan ilk oyuncu oldu.

PERFORMANSIYLA BÜYÜLEDİ

Galatasaray formasıyla ilk maçına çıkan Nicolo Zaniolo, performansıyla taraftarları adeta büyüledi. İtalyan yıldız attığı golün ardından sosyal medyada da gündem oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar yıldız oyuncu için binlerce paylaşımda bulundu.

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