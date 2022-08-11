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  • Olan Cengiz Ünder'e oldu! Resmen gidiyor: Rakam bile belli oldu
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Olan Cengiz Ünder'e oldu! Resmen gidiyor: Rakam bile belli oldu

Cengiz Ünder için Marsilya'da yolun sonu göründü. Fransız ekibinde teknik direktör Igor Tudor'un kadroda düşünmediği Cengiz Ünder için 20 milyon euronun üzerinde teklif gelmesi halinde satılacağı iddia edildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi11 Ağustos 2022 Perşembe 18:26 - Güncelleme:
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Geçtiğimiz günlerde Alexis Sanchez'i kadrosuna katan Marsilya'da Cengiz Ünder'in bileti kesildi. Fransız ekibinin, Igor Tudor'un da kadroda düşünmediği Cengiz Ünder'i satma kararı aldığı ileri sürüldü.

IGOR TUDOR, CENGİZ ÜNDER'İN BİLETİNİ KESTİ

Fransız basınında yer alan habere göre; Marsilya'da teknik direktör Igor Tudor ile anlaşmazlık yaşayan Cengiz Ünder, kadroda düşünülmüyor. Yönetim, Alexis Sanchez'in de kadroya dahil olmasının ardından 25 yaşındaki oyuncunun satışına sıcak bakıyor.

RAKAM BELLİ OLDU

Haberde, Marsilya'nın Cengiz Ünder için gelecek olan teklifleri değerlendireceği ve en az 20 milyon euro istediği belirtildi. Milli oyuncuya İtalyan ve İspanyol ekiplerinden ilgi olduğu ifade edildi.

CENGİZ ÜNDER'İN MARSİLYA KARNESİ

Marsilya'nın 8.40 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini aldığı Cengiz Ünder, geçtiğimiz sezon Fransız ekibinde 47 resmi maçın 37'sinde ilk 11'de yer aldı ve toplam 3321 dakika süre aldı. 25 yaşındaki milli yıldız, bu karşılaşmalarda 13 gol ve 6 asistle takımına katkıda bulundu.

Star Gazetesi

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