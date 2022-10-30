Resimde hangi rakamı görüyorsun? Herkes farklı sayıyı görüyor!

Bu optik illüzyon testinde herkesin gördüğü rakamlar, kontrast duyarlılığına göre farklılık gösteriyor. Görüntüdeki optik illüzyonda, bir yuvarlağın içinde farklı rakamlardan oluşan bir sayı görüyorsunuz. Herkesin gördüğü sayı farklı olabiliyor. Ancak görseldeki rakam belli. Bakalım siz hangi sayıyı göreceksiniz?

RESİMDE HANGİ SAYIYI GÖRÜYORSUN?

Sosyal medyada viral olan bu siyah-beyaz bir resim içerisine gizlenmiş sayının ne olduğunu 100 kişiden sadece 4'ü bulabildi.

Öncelikle bu optik illüzyonda kaç haneli bir rakam olduğunu tespit etmek önem taşıyor.

Bu optik illüzyona daha yakından bakın ve resmin içindeki sayıyı bulmaya çalışın. Doğru rakamları bulmak çok zor görünebilir, ancak görüntüye gözlerinizi kısarak ve farklı yönlerden bakarsanız bu size yardımcı olabilir.

İŞTE GERÇEK RAKAM!

Kontrast duyarlılığı üzerinde oynayarak hazırlanan bu resimde 7 haneli bir rakam var.

Teste katılan kullanıcıların bir kısım '45283' sayısını gördüğünü belirtirken, diğer bir kısım sadece '528' görüyor. Peki aslında yuvarlağın içindeki rakam ne? İşte hafızayı zorlayan zeka testinin cevabı...

Resimde tam olarak "3452839" sayısı yazıyor.

Renk kontrasları veya usta çizimlerle üretilen optik illüzyon testleri görsel zekayı arttırarak hafıza egzersizi yapmayı sağlıyor.

Yapılan testle kullanıcılara, bu resimde bir sayı görüp görmedikleri ve eğer görüyorlarsa hangi sayı oldukları soruldu.

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