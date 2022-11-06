Sadece bir kişi tespit edebildi! Kayıp cüzdanı 12 saniye içinde bulabilir misin?

Bu optik illüzyon testini, ancak yüksek zekaya sahip kişiler çözebilir. 14 kişiden sadece 1'i, adam'ın kayıp cüzdanını 12 saniyede görebiliyor. Resmine gizlenmiş olan cüzdanı bulanların yüksek IQ seviyesine sahip olduğu belirlendi. Şimdi sizi bu zihin büken zeka testini çözmeye davet ediyoruz. 12 saniye içinde kayıp cüzdanı bulabilir misin?

Hesap ödemek üzere olan bir adamın cüzdanı, restoranın içinde bir yerde saklı.

Bu resim, genç yaştaki insanların beyin güçlerini test etmeleri için zor bir bulmaca olarak ortaya çıktı. Görseldeki cüzdanı insanların sadece %1'inin bulabildiği iddia edildi.

KAYIP CÜZDANI BULABİLİR MİSİN?

Bu optik yanılsamanın en zor yanı, restoranın içinde saklanan adamın cüzdanını tespit etmektir. IQ'nuzu test etmek için şimdi dikkatlice resme bakın.

Adamın kayıp cüzdanını gördünüz mü?

İŞTE CÜZDANIN GİZLENDİĞİ YER!

İlk bakışta kaybolan cüzdanı bulmak çok zor görünebilir. Ama resme dikkatli bakarsanız, adamın cüzdanının sevgilisinin arkasına gizlendiğini göreceksiniz. Cüzdan, aşağıdaki resimde gösterildiği gibi kadının saçının arkasına saklanıyor.

Optik illüzyon testleri, beynin algılama biçimine meydan okurken; Bir nesne veya çizimin şekil değiştirerek görülmesini engeller.

Yapılan araştırmalar, optik illüzyonların olayları nasıl algıladığınıza ışık tutan psikanaliz alanının bir parçası olduğunu ortaya koyuyor.

Normal bir beyinde, insanlar farklı bir algı oluşturan nesneleri veya görüntüleri göremeyebilir. Yüksek zekaya sahip kişiler ise bu nesneleri kısa sürede görerek üstün görüş yeteneğine sahiptir.

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