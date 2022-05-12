Sadece kafası 1 metre! Madende dev canavar Mosasaurus keşfi

Yakın zamanda, Güney Alberta'nın Lethbridge kenti yakınlarındaki bir maden sahasında, tarih öncesi bir kertengele olan Mosasaurus fosili keşfedildi.

Maden sahasında şu ana kadar, yaklaşık 75 milyon yıl önce Kretase Dönemi'nde Alberta'yı kaplayan iç denizde yaşayan birçok Mosasaurus fosili bulundu.

Royal Tyrrell Paleontoloji Müzesi'nden Donald Henderson, madencilik operasyonlarının yıllardır düzenli olarak çeşitli fosil arzı sağladığını ve müzede yaklaşık 30 kısmen tamamlanmış Mosasaurus iskeleti bulunduğunu söyledi.

DEV CANAVAR MOSASAURUS: 8 METRE UZUNLUĞUNDA, KAFATASI 1 METRE KADAR

Mosasaurus'un bir dinozor olmadığını vurgulayan Henderson, karada yaşayan kertenkelelerden Mosasaurus'un, zamanla kafatasında değişiklikler meydana geldiğini ve suda yaşamaya uyum sağladığını söylüyor.

Henderson, "Dünyanın yaşayan en büyük kertenkelesi olan Komodo ejderinin neye benzediğini biliyorsanız, bunlar da Komodo ejderleri gibidir. Büyük bir Komodo ejderi yaklaşık 10 fittir (ve) bu şeyler üç ila dört kat daha büyüktür." dedi.

Bu dev canavarın yaklaşık 8 metre uzunluğunda olduğunu belirten uzmanlar, kafataslarının 1 metre kadar olduğunu söylüyor.

Henderson, mosasaurus'u iyi bir yırtıcı olduğunu balıkları, kaplumbağaları ve diğer Mosasaurus yediğini belirtiyor.

Maden şirketi son 40 yılda 12 mosasaur fosili bulduğunu açıkladı.

Star Gazetesi