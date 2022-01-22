Silah göndermek için şaşırtan hamle! İkinci Dünya Savaşı planı devreye giriyor

star.com.tr 22 Ocak 2022 Cumartesi 12:14 - Güncelleme: 22 Ocak 2022 Cumartesi 12:15

ABD'li senatörlerden oluşan bir grup, Başkan Joe Biden'ı Ukrayna'ya daha fazla askeri yardım göndermesi için yetkilendirmeyi amaçlayan bir yasa tasarısı sundu. Plan, Ukraynalı sivilleri Rus saldırganlığından koruma hedefiyle Kiev'e silah göndermeyi kolaylaştırabilir.

Çarşamba günü sunulan tasarının adı, 'ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Müttefik ülkelere Mihver Devletlerine karşı savaşmalarına yardımcı olmak için sağladığı milyarlarca dolarlık tasarısı'...

JOESPH STALİN'E SİLAH GÖNDERME VE YENİ TASARI

ABD'nin Birleşik Krallık'tan sonra, Joseph Stalin liderliğindeki Sovyetler Birliği, en çok silah yardımı alan ikinci ülke oldu. Bu yardımlar, Kızıl Ordu'nun kamyon ve yiyecek kıtlığı gibi bazı önemli boşluklarını kapatmasına olanak tanıdı ve işgalci Nazi güçlerine karşı savaşmasına yardımcı oldu.

Diğer bazı ABD'li politikacıların aksine, senatörler Vladimir Putin'i Adolf Hitler ile açıkça karşılaştırmadılar, ancak görünüşe göre Rusya Devlet Başkanı Putine'e de, Hitler'e benzer bir muamele yapılıyor.

Yasa tasarısını sunan dört senatörden üçü, Putin'den açıkça adıyla bahsetti ve Roger Wicker, Putin'in Ukrayna'ya yönelik tutumunu, "utanmaz ve yasadışı saldırganlık" olarak niteledi.

Tasarı, diğer saldırıların yanı sıra, ABD başkanının "Rusya'dan Ukrayna'ya yönelik büyük kritik altyapılara yönelik herhangi bir siber saldırıyı da, 'Rusya tarafından silahlı bir saldırı' olarak değerlendirilmek üzere sınıflandırmasını" istiyor.

Ayrıca, "Rusya, birliklerinin Ukrayna sınırındaki varlığını Mart 2021 öncesi seviyelere geri çekene kadar" yürürlükte kalması gerektiği belirtiliyor.

UKRAYNA'YA SÖZ VERDİLER

Tasarıyı sunanlar listesinde ayrıca senatörler John Cornyn, Ben Cardin, Jeanne Shaheen, Lindsey Graham ve Richard Blumenthal yer alıyor. Üçü, ülkeye Amerika'nın desteğini sürdürme sözü verdikleri Ukrayna gezisinden yeni döndüler.

ABD, Rus birliklerin hareketlerini gerekçe göstererek Rusya'nın her an Ukrayna'yı işgal edebileceğini iddia ediyor. Bazı Batılı ülkeler, güvenlik krizinin ortasında Ukrayna'ya savaş tedarikini artırdı. Biden yönetimi geçen ay ek 200 milyon dolarlık askeri yardımı onayladı.

Rusya, Ukrayna'ya karşı herhangi bir saldırgan niyeti olduğunu reddediyor ve asker hareketlerinin kesinlikle eğitim ve savunma amaçlı olduğunu söylüyor.

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