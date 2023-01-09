Şimdi de Hakan Çalhanoğlu krizi! Ortalık karıştı

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu Inter formasıyla göz doldurmaya devam ediyor. Simone Inzhagi'nin oyun yapısında çok önemli bir yere sahip olan mili futbolcu Inter'in yükselen formunda önemli bir yer tutmuştu. Inter'in ezeli rakibi olan Milan'dan gelmesi ise onun üzerinde büyük bir baskı oluşturmuş ve oynanan derbi maçlarında birçok kötü muamele ile karşılaşmıştı. Inter taraftarının bağrına bastığı milli futbolcu takımın önemli oyuncularından biri konumunda.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN DURUMU HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Bu yıl işler Milano'nun lacivert siyahlı tarafı için pek iyi gitmiyor. Hem takımın genel performansı hem de Simone İnzhagi'nin performansı geçen yıllara göre epey düşük durumda. Bu kötü gidişat elbette Hakan Çalhanoğlu'nun performansına da yansıyor. 17. hafta itibari ile lider Napoli'nin 10 puan gerisinde olan İnter toparlanmanın yollarını arıyor. Bu kötü sezonda ise Hakan Çalhanoğlu'nun toplam 26 maçta 5 gol ve 6 asistlik bir performans sergilemesi Inter adına iyi giden ender olaylardan biri olarak gözüküyor. Fakat son maçtaki kötü haber neticesinde Inter yönetimi ve Simone Inzhagi huzursuz olmuş durumda. 2-2 berabere biten Monza maçının 55. dakikasında sakatlanıp oyundan çıkan Hakan Çalhanoğlu'nun durumu ciddiyetini koruyor.

SAKATLIK DURUMU

18 Ocak'ta oynanacak Süper Kupa maçına yetiştirilmek istenen Hakan Çalhanoğlu için yoğun çaba sarf ediliyor. Süper Kupa maçına yetiştirilmek için milli yıldızın Coppa İtalia'da oynanacak olan Parma maçı ve Serie A 'da oynanacak olan Verona maçı için riske edilmeyeceği düşünülüyor. Hakan Çalhanoğlu'nun yokluğu ise önemli bir handikap oluşturuyor

Star Gazetesi