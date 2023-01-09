İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ocak 2023 Pazartesi / 17 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7801
  • EURO
    20,0715
  • ALTIN
    1130.53
  • BIST100
    5221.26
  • Haberler
  • >
  • Ekstra
  • >
  • Şimdi de Hakan Çalhanoğlu krizi! Ortalık karıştı
Ekstra

Şimdi de Hakan Çalhanoğlu krizi! Ortalık karıştı

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu Inter'de gösterdiği performans ile Simone Inzhagi'nin bir numaralı tercihi ve taraftarın sevgilisi olmuştu. Fakat Hakan Çalhanoğlu'nun son durumu taraftarı ve hocayı hayal kırıklığına uğrattı. İşte detaylar...

Star Gazetesi9 Ocak 2023 Pazartesi 12:00 - Güncelleme:
Şimdi de Hakan Çalhanoğlu krizi! Ortalık karıştı
ABONE OL

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu Inter formasıyla göz doldurmaya devam ediyor. Simone Inzhagi'nin oyun yapısında çok önemli bir yere sahip olan mili futbolcu Inter'in yükselen formunda önemli bir yer tutmuştu. Inter'in ezeli rakibi olan Milan'dan gelmesi ise onun üzerinde büyük bir baskı oluşturmuş ve oynanan derbi maçlarında birçok kötü muamele ile karşılaşmıştı. Inter taraftarının bağrına bastığı milli futbolcu takımın önemli oyuncularından biri konumunda.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN DURUMU HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Bu yıl işler Milano'nun lacivert siyahlı tarafı için pek iyi gitmiyor. Hem takımın genel performansı hem de Simone İnzhagi'nin performansı geçen yıllara göre epey düşük durumda. Bu kötü gidişat elbette Hakan Çalhanoğlu'nun performansına da yansıyor. 17. hafta itibari ile lider Napoli'nin 10 puan gerisinde olan İnter toparlanmanın yollarını arıyor. Bu kötü sezonda ise Hakan Çalhanoğlu'nun toplam 26 maçta 5 gol ve 6 asistlik bir performans sergilemesi Inter adına iyi giden ender olaylardan biri olarak gözüküyor. Fakat son maçtaki kötü haber neticesinde Inter yönetimi ve Simone Inzhagi huzursuz olmuş durumda. 2-2 berabere biten Monza maçının 55. dakikasında sakatlanıp oyundan çıkan Hakan Çalhanoğlu'nun durumu ciddiyetini koruyor.

SAKATLIK DURUMU

18 Ocak'ta oynanacak Süper Kupa maçına yetiştirilmek istenen Hakan Çalhanoğlu için yoğun çaba sarf ediliyor. Süper Kupa maçına yetiştirilmek için milli yıldızın Coppa İtalia'da oynanacak olan Parma maçı ve Serie A 'da oynanacak olan Verona maçı için riske edilmeyeceği düşünülüyor. Hakan Çalhanoğlu'nun yokluğu ise önemli bir handikap oluşturuyor

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.