Sosyal medyayı sallayan düğün! Altın yerine yılan taktılar

Dünyanın en ölümcül hayvanlarından olan yılanları yiyen veya birlikte yaşayan insanların görüntüleri sık sık paylaşılsada, bir düğünde çekilen bir görüntü izleyenleri hayrete düşürdü.

Hindistan'daki düğünlerde, savurganlık, bol miktarda drama, mizah ve gerilim konusunda Bollywood filmelerini aratmayan türden sahnelere şahit olnuyor. Ancak bu sahneler, film setindeki bir kurgu değil, gerçek hayattan...

Hindistan medyasında yer alan haberlere göre yakın zamanda yaşanan ve 'gerçek olamaz' diyeceğiniz bazı düğünlere örnekler:

-Düğün sırasında elektriklerin gitmesi, 4 çiftin evlendiği düğünde gelinlerin karışmasına neden oldu.

-Damat ve gelinin ebeveynleri aşık olup düğün sırasında kaçtı...

HİNDİSTANLILAR 'YILAN TAKI MERASİMİNİ' KONUŞUYOR

Bildirildiğine göre, Maharashtra'daki Beed bölgesindeki uzak bir köyde yaşayan bir çift düğün sırasında ilginç bir merasime imza attı.

Sosyal medyayı sallayan görüntülerde, beyazlar giymiş gelin ve damat, birbirine takı veya çelenk yerine dev yılanlar taktı. Düğünü ilginç kılan diğer bir ayrıntı ise, merasime katılanların durumu son derece normal karşılaması.

Görüntülerde, çift fotoğraf çektirmeden önce gelin damadın boynuna uzun bir yılan takıyor. Damat ise buna karşılık getirdiği dev piton yılanını gelinin boynuna takıyor.

Hindistan medyasında yer alan haberlere göre çift, kırsal bölgede yaşayan Vahşi Yaşam Departmanı çalışanları ve düğünden sonra yılanlar da vahşi doğaya salındı.

Öte yandan görüntülerdeki çiftin Siddharth Sonavane ve Shrusti Ausarmal olduğu belirtilirken, düğünün 2010 yılında yapıldığı, ancak görüntülerin yeni paylaşıldığı bildirildi.

Star Gazetesi