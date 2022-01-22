Su-57 krizinde kritik gelişme! Resmen açıklandı

star.com.tr 22 Ocak 2022 Cumartesi 00:23 - Güncelleme: 22 Ocak 2022 Cumartesi 00:42

2021 yılının son çeyreğinde teslim edilmesi planlanan fakat teslimi gerçekleşemeyerek krize dönüşen Su-57 uçaklarına ilişkin Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Alexei Krivoruchko tarafından yapılan açıklamada iki adet uçağının daha teslim alındığı duyuruldu.

İKİ SU-57 UÇAĞI DAHA ENVANTERE GİRDİ

Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'nin envanterine iki Su-57 savaş uçağı daha dahil edildi. Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı Alexei Krivoruchko, 2021'in sonunda iki beşinci nesil Su-57 avcı uçağının Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri cephaneliğine transfer edildiğini duyurdu. Buna göre, Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri, 2021'de en az dört beşinci nesil Su-57 avcı uçağı alacağı varsaymış ancak, halihazırda üç savaş uçağının teslimi yapılmıştı. Ayrıca bu, savaş uçaklarının üretiminde bazı sorunlar olduğu da resmi kaynaklarca doğrulandı.

RAPORU ÖZETLEYEN MESAJLA DOĞRULANDI

Söz konusu uçakların teslimine ilişkin Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı Alexei Krivoruchko'nun hazırladığı metinler doğrultusunda BMPD yeni bir rapor yayımladı.

Uçakların teslimatı hakkında raporda, "Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Yardımcısı Alexei Krivoruchko'nun 20 Ocak 2022'de Rusya Federasyonu Ulusal Savunma Kontrol Merkezi'nde yayınladığı raporda, 2021 yılının dördüncü çeyreğinde, Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'nin çıkarları doğrultusunda 17 yeni iki beşinci nesil Su-57 avcı uçağı da dahil olmak üzere Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'ne teslim edilen iki Su-57'den söz edildi, söz konusu teslimat ancak raporu özetleyen bir mesajla doğrulandı." ifadelerine yer verildi.

Su-57 avcı uçaklarının seri üretiminde tam olarak sorun ne olduğuna dair bir açıklama yapılmadı, ancak dün itibariyle, işletmenin Rus savaş uçaklarının büyük ölçekli seri üretimine başlamak için yeterli kapasiteye sahip olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Resmi verilere göre, bu yıl Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri ile en az 12 beşinci nesil Su-57 avcı uçağının hizmete girmesi bekleniyordu. Söz konusu teslimatta yaşanan sıkıntılar, savaş uçaklarının tedarikine yönelik 2021 yılında kesintiye uğramasına yönelik arka planında bazı şüphelerin olduğunu akıllara getirdi.

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