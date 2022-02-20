Tarihe geçecek! Kerem Aktürkoğlu için çılgın bonservis

star.com.tr 20 Şubat 2022 Pazar 20:54 - Güncelleme: 20 Şubat 2022 Pazar 20:54

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, başarılı performansıyla Avrupa takımlarının radarına girdi. Sarı-kırmızılıların en az 20 milyon euro bonservis elde etmek istediği Kerem Aktürkoğlu için Marsilya, Lyon, Brenford, Wolfsburg ve Stutgart, scout yollayarak oyuncuyu takip ediyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN TALİPLERİ BİTMİYOR

Avrupa'dan Marsilya, Lyon, Brenford, Wolfsburg ve Stutgart gibi takımlar Kerem Aktürkoğlu için devreye girdi. Bu takımlar milli oyuncuyu izlemek için scout ekiplerini yolladı.

GALATASARAY EN AZ 308 MİLYON TL İSTİYOR

Galatasaray, 2020'nin yaz aylarında 24 Erzincanspor'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu için en az 20 milyon euroluk (308 milyon TL) teklif bekliyor.



BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 37 maçta görev aldı. 37 karşılaşmanın 32'sinde ilk 11'de yer alan Aktürkoğlu, 9 gol ve 8 asistle takımına katkıda bulundu.