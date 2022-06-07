Tavuklarla ilgili çarpıcı keşif! Bulunan kemikler bilinenleri altüst etti

Önceki araştırmalar, tavukların yaklaşık 10.000 yıl önce Çin, Güneydoğu Asya veya Hindistan'da evcilleştirildiğini ve yaklaşık 7.000 yıl önce Avrupa'da ortaya çıktıklarını iddia etmişti.



Birçok ülkeden (İngiltere, Fransa, Almanya, Arjantin) bilim adamları tarafından yapılan yeni araştırmanın sonuçları, Ulusal Bilimler Akademisi (PNAS) ve Antiquity dergisinde yer alan iki makaleye yansıdı.

Tavukların evcilleştirilmesinin arkasındaki itici gücün, tavuğun vahşi atası olan kırmızı orman tavuğunun yaşadığı Güneydoğu Asya'da kuru pirinç ekiminin ortaya çıkması olduğu tahmin edilmektedir.

Bu yeni tarım uygulaması, yabani tavukların o zamana kadar yaşadıkları ağaçlardan inmesi ve özellikle pirinç yetiştiricileri olmak üzere insanlarla 'yakın temasa' geçmesinde mıknatıs görevi gördü.

Araştırmalara göre, söz konusu süreçte tavuğun evcilleştirilmesi ve nihayet üretimi gerçekleşti ve bunun sonucunda bugün dünyadaki en kalabalık nüfusa sahip hayvanlardan biri haline geldi.

Ancak araştırma gösteriyor ki, tavuklar uzun süre egzotik bir hayvan olarak kabul edildi ve yüzyıllar sonra önemli bir besin kaynağı olarak tüketilmeye başlandı.

TAVUKLARLA İLGİLİ ÇARPICI KEŞİF! TAHMİN EDİLENDEN ÇOK DAHA ERKEN

Daha önce yapılan araştırmalarda, tavukların 7 bin yıl kadar önce Avrupa'ya gelmiş olabilecekleri tahmin edilmişti ancak, yayımlanan son çalışmanın sonuçlarına göre, tavukların evcilleştirilme ve yayılma tarihlemesinin yanlış olduğu sonucuna varıldı.

Yeni çalışma, hayvan iskeletlerini, mezar kalıntılarını ve tarihi kayıtları inceleyerek 89 ülkedeki 600'den fazla bölgeden tavuk fosillerini değerlendirdi. En erken teyit edilen evcilleştirilmiş tavuk kemikleri, Orta Tayland'daki Ban Nong Wat Neolitik bölgesinde bulundu ve MÖ 1650 ile 1250 yılları arasına tarihlendi.

Batı Avrasya ve Kuzeybatı Afrika'da bulunan 23 tavuğun radyoaktif karbon tarihlemesi, bunların önceden düşünülenden çok daha yeni olduğunu gösteriyor. Bu keşif, Avrupa'da MÖ 1000'den önce tavukların olduğu iddiasını çürütüyor. Araştırmacılar, tavukların muhtemelen MÖ 800'den önce Avrupa'da olmadıklarını ileri sürüyor.

Çalışma, evcilleştirme sürecinin MÖ 1500 civarında başladığını iddia ediyor. Tavukların, Güneydoğu Asya'da önce Asya'nın geri kalanına, ardından da Akdeniz'e, Akdeniz'den Avrupa'ya yayıldığı tahmin ediliyor.

Daha sonra tavukların İskoçya, İrlanda, İskandinavya ve İzlanda'nın daha soğuk iklimlerine ulaşması ve iklime alışması yaklaşık 1000 yıl sürdü. Bilim insanlarına göre dolayısıyla, MÖ 1000'den önce Avrupa'da bir tavuk varlığından bahsetmek çok zor.