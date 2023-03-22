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Transferi kendisi duyurdu! Hoşça kal Kerem Aktürkoğlu

Galatasaray'ın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu geçtiğimiz günlerde Galatasaray kariyeri ve gündem ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Avrupa'ya gideceği yönde mesaj veren Kerem Aktürkoğlu'nun yeni rotası belli oldu. İşte detaylar...

22 Mart 2023 Çarşamba 11:09 - Güncelleme:
Transferi kendisi duyurdu! Hoşça kal Kerem Aktürkoğlu
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Alt liglerde forma giyerken dikkat çeken ve Galatasaray'a transfer olan Kerem Aktürkoğlu sarı kırmızılı formayı giydiği günden bu yana önemli performanslar ortaya koydu. A Milli Takım'a kadar yükselen genç yetenek Galatasaray ile geçtiğimiz sezon Avrupa'da da başarılı performans göstermişti. Şimdi 24 yaşındaki futbolcu kariyerinde önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU KARARINI VERDİ

Başarılı futbolcu bu sezona Okan Buruk yönetiminde girmiş ve sezon başında performans olarak aşağıda kalmıştı. İlerleyen haftalarda form tutan Kerem Aktürkoğlu önemli katkılar yaparak Fenerbahçe derbisinde galibiyeti getiren gollerden birisini atmıştı. Geçtiğimiz sezon ile beraber bu sezon da başarılı oyununu sürdüren Kerem Aktürkoğlu geçtiğimiz günlerde transferi hakkında da konuştu. 24 yaşındaki futbolcu Avrupa'ya gitmek istediğini kendisini en önemli kulüplerde forma giyerken hayal ettiğini söyledi.

MİLAN, NAPOLİ, LYON VE NİCE PEŞİNDE

Başarılı futbolcu için bir çok Avrupa kulübü ilgi gösterirken en dikkat çeken 4 kulüp bulunuyor. Milan'ın oyuncu için devre arasında 8 milyon euro değerinde bir teklifte bulunduğu öğrenilmişti. Yaz transfer dönemi için de Fransız ve İtalyan medyasında Milan, Napoli, Lyon ve Nice'in oyuncuyu kadrosuna katmak istedikleri yazıldı. Kerem Aktürkoğlu önemli kulüpler arasında tercih yaparak önümüzdeki sezon Avrupa'da forma giymek istiyor.

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