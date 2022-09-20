Tüm Belçika, Michy Batshuayi'yi konuşuyor! ''Yine şov yapıyor''

Fenerbahçe'nin bu yaz kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, Belçika basınına damga vurdu. Belçika Milli Takımı'na çağrılan Michy Batshuayi'nin kampa gelirken giydiği elbise gündem oldu.

MICHY BATSHUAYI, MİLLİ TAKIM'A KATILDI

Belçika Milli Takımı, Uluslar Ligi'nde Galler ve Hollanda maçlarına hazırlanmak için Tubize'de toplandı. Hazırlık kampına Fenerbahçeli Michy Batshuayi başta olmak üzere 30 oyuncu katıldı.



"MICHY BATSHUAYI ŞOV YAPIYOR"

Milli Takım'ın hazırlık kampına katılan oyuncular arasında Michy Batshuayi, giyim tarzıyla gündem oldu. Belçika basınına göre; Michy Batshuayi, savurganlığı ve çok özel görünümüyle dikkat çekti. Belçikalı golcü için, "Yine şov yapıyor" ifadelerine yer verildi.

FENERBAHÇE KARNESİ

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta geçiren Michy Batshuayi, bu yaz Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı-lacivertli formayla şu ana kadar 3 maçta toplam 91 dakika süre alan 28 yaşındaki golcü 1 golle skora katkıda bulundu.