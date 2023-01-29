Ve bitti bu iş! Hakan Çalhanoğlu bu teklifi duyar duymaz ''Tamam'' dedi

Serie A devi Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, başarılı performansıyla takımın vazgeçilmezlerinden biri olmayı başardı. İtalyan ekibi milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'na yaptığı teklifle yeni sözleşme konusunda büyük oranda anlaşmaya vardı.

HAKAN ÇALHANOĞLU, AVRUPA EKİPLERİNİN RADARINDAYDI

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen ve başarılı performansıyla alkış toplayan Hakan Çalhanoğlu, birçok Avrupa ekibini de peşine takmayı başardı. Milli oyuncunun adı, PSG, Borussia Dortmund ve Arsenal gibi büyük kulüplerle gündeme geldi.

INTER, HAKAN ÇALHANOĞLU İLE MASAYA OTURDU

Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun performansından memnun olan Inter'de yönetim başarılı oyuncu ile masaya oturdu. İtalya basınında yer alan habere göre; Inter, milli oyuncuya yeni sözleşme teklifinde bulundu ve taraflar büyük oranda anlaşmaya vardı. İmzaların önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Inter formasıyla şu ana kadar 26 resmi maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, bu karşılaşmaların 23'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1894 dakika süre alan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, 3 gol ve 5 asistle skora etki etti.