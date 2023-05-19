Ve bitti bu iş! Luka Modric'ten 1 yıllık imza, transfer hayırlı olsun

İspanya LaLiga ekiplerinden Real Madrid'in dünyaca ünlü futbolcusu Luka Modric sözleşmesinin son senesine girmişti. Hırvatistanlı oyuncuya başta Suudi Arabistan olmak üzere bir çok kulüpten transfer teklifi geldi. Luka Modric ise transferde kararını verdi. Tecrübeli futbolcu Real Madrid'de kalacağını belirtti.

LUKA MODRİC'TEN 1 YILLIK ANLAŞMA

37 yaşındaki başarılı futbolcu yaşının ilerlemesine rağmen performans olarak kariyerinin en verimli sezonlarından birini geçiriyor. Real Madrid'in oyun sisteminde önemli bir role sahip olan Luka Modric kariyeri hakkında geçtiğimiz günlerde de açıklamalarda bulunmuştu. İşte Luka Modric'in sözleri: "Benim düşüncem yoluma kesinlikle Real Madrid'de devam etmek. Bu kulüp benim hayatım, Real Madrid her şey demek."

Öte yandan Hırvat yıldızın Real Madrid ile 1 yıllık sözleşme uzatması bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Tecrübeli oyuncu bu sezon Real Madrid'de 46 maça çıktı. 31 kez ilk 11'de sahaya çıkan Luka Modric 6 gol 6 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi