Ve Gedson Fernandes resmen geri dönüyor!

Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, Gedson Fernandes için kararını verdi. Fransız hocanın, Hatayspor karşılaşmasında ilk 11'de Gedson Fernandes'e yer vereceği öğrenildi.

GEDSON FERNANDES, SON 3 MAÇIN 2'SİNDE YEDEK KALDI

Süper Lig'de son 3 haftada evinde Fenerbahçe ve Trabzonspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, bu maçlara yedek başlamıştı. Portekizli oyuncu, son ligdeki son 3 karşılaşmada toplam 114 dakika süre alabildi.

GEDSON FERNANDES İLK 11'E

Siyah-beyazlılarda Dele Alli'nin performansından memnun olmayan teknik direktör Valerien Ismael, Hatayspor maçı için kararını verdi. Fransız çalıştırıcı, ilk 11'de Alli'nin yerine Gedson Fernandes'e yer vermeyi planlıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Gedson Fernandes, bu sezon Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 10 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 8'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 721 dakika süre alan 23 yaşındaki Portekizli oyuncu, bu karşılaşmalarda 1 asistle skora etki edebildi.