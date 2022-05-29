Ve Kerem Aktürkoğlu imzayı atıyor! Yeni adresini resmen duyurdular

Galatasaray'da başarılı bir sezon geçiren ve birçok Avrupa ekibinin ilgisini çeken Kerem Aktürkoğlu için Borussia Dortmund devreye girdi. Alman ekibinde teknik direktörlüğe getirilen Edin Terzic'in Kerem Aktürkoğlu'nu ısrarla istediği ve transferin 15 ila 20 milyon euro arasında bir rakamla biteceği öne sürüldü.
Almanya basınında yer alan habere göre; Bundesliga ekibinde teknik direktörlüğe getirilen Edin Terzic, Galatasaray'ın parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nu ısrarla takımında görmek istiyor.
RAKAM BELLİ OLDU
Haberde, Borussia Dortmund'un Kerem Aktürkoğlu transferini 15 ila 20 milyon euro arasında bir rakama gerçekleştireceği belirtildi.
Kerem Aktürkoğlu, 2026'nın yazına kadar sözleşmesi bulunan Galatasaray'da bu sezon 52 resmi maçın 46'sında ilk 11'de yer aldı. 23 yaşındaki milli yıldız, bu karşılaşmalarda 13 gol ve 13 asistle takımına katkıda bulundu.
Star Gazetesi