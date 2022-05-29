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Ve Kerem Aktürkoğlu imzayı atıyor! Yeni adresini resmen duyurdular

Kerem Aktürkoğlu için Borussia Dortmund harekete geçti. Alman ekibinde teknik direktörlüğe getirilen Edin Terzic'in Kerem Aktürkoğlu'nu ısrarla istediği ve transferin 15 ila 20 milyon euro arasında bir rakamla gerçekleşeceği iddia edildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi29 Mayıs 2022 Pazar 19:35 - Güncelleme:
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Galatasaray'da başarılı bir sezon geçiren ve birçok Avrupa ekibinin ilgisini çeken Kerem Aktürkoğlu için Borussia Dortmund devreye girdi. Alman ekibinde teknik direktörlüğe getirilen Edin Terzic'in Kerem Aktürkoğlu'nu ısrarla istediği ve transferin 15 ila 20 milyon euro arasında bir rakamla biteceği öne sürüldü.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA EDIN TERZIC KANCASI

Almanya basınında yer alan habere göre; Bundesliga ekibinde teknik direktörlüğe getirilen Edin Terzic, Galatasaray'ın parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nu ısrarla takımında görmek istiyor.

RAKAM BELLİ OLDU

Haberde, Borussia Dortmund'un Kerem Aktürkoğlu transferini 15 ila 20 milyon euro arasında bir rakama gerçekleştireceği belirtildi.

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KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN GALATASARAY KARNESİ

Kerem Aktürkoğlu, 2026'nın yazına kadar sözleşmesi bulunan Galatasaray'da bu sezon 52 resmi maçın 46'sında ilk 11'de yer aldı. 23 yaşındaki milli yıldız, bu karşılaşmalarda 13 gol ve 13 asistle takımına katkıda bulundu.

Star Gazetesi

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