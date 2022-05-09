Ve Kerem Aktürkoğlu satışına onay verildi! İnanılmaz rakam

Galatasaray'da başkan Burak Elmas, Kerem Aktürkoğlu için kararını verdi. Elmas'ın sarı-kırmızılı takımda Kerem Aktürkoğlu dahil birkaç oyuncu için gelecek olan cazip teklifleri değerlendirme kararı aldığı öne sürüldü.

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Seçime kadar görevini sürdürecek olan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, transferle ilgili kararını verdi. Elmas'ın sarı-kırmızılı oyuncular için gelecek olan teklifleri değerlendireceği iddia edildi.

İSİMLER ARASINDA KEREM AKTÜRKOĞLU DA VAR

Gelecek olan teklifleri değerlendireceği öğrenilen Burak Elmas'ın başta Kerem Aktürkoğlu olmak üzere Marcao, Nelsson ve Mohamed'in yanı sıra Adana Demirspor'da kiralık oynayan Yunus Akgün için gelecek olan cazip teklifleri değerlendireceği öne sürüldü. Elmas'ın 10 milyon euro üzerinde gelecek olan teklifleri dinleyeceği öğrenildi.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN PERFORMANSI

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 50 resmi maçın 45'inde ilk 11'de yer aldı. 23 yaşındaki genç oyuncu, bu karşılaşmalarda 12 gol ve 11 asistle takımına katkıda bulunarak büyük beğeni topladı.