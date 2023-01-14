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Ve Luka Modric transferi bitti! Resmen imzayı atıyor

Luka Modric'in La Liga ekibi Real Madrid'in ardından bir sonraki durağı belli oluyor. Yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun ardından Luka Modric'in de rotası Suudi Arabistan oluyor. İşte detaylar...

Star Gazetesi14 Ocak 2023 Cumartesi 20:38 - Güncelleme:
Ve Luka Modric transferi bitti! Resmen imzayı atıyor
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Dünya Kupası'nda üçüncülük sevinci yaşayan Luka Modric, Real Madrid'den ayrılmaya hazırlanıyor. Uzun yıllardır La Liga devinin formasını giyen Hırvat yıldız Luka Modric'in yeni adresini duyurdular.

LUKA MODRIC, DÜNYA KUPASI'NDA 3. OLDU

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'na damga vuran takımlardan biri de Hırvatistan oldu. Luka Modric ve arkadaşları bu büyük organizasyonda Fas'ı 2-1 mağlup ederek 3. olmayı başardı.

LUKA MODRIC, ARABİSTAN'A GİDİYOR

İspanya basınında yer alan habere göre; Real Madrid'in tecrübeli yıldızı Luka Modric için Cristiano Ronaldo'yu da kadrosuna katan Al Nassr devreye girdi. Arap ekibi Hırvat oyuncuyu ara transferde renklerine bağlamayı planlıyor. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Luka Modric, bu sezon Real Madrid formasıyla şu ana kadar 21 resmi maça çıktı ve bunların 16'sında ilk 11'de yer aldı. Toplam 1405 dakika süre alan 37 yaşındaki tecrübeli yıldız, 5 gol ve 2 asistle skora etki etti.

Star Gazetesi

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