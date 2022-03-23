Ve teklif kabul edildi! Cengiz Ünder resmen imzalıyor

Star Gazete 23 Mart 2022 Çarşamba 12:14 - Güncelleme: 23 Mart 2022 Çarşamba 12:14

Fransa Ligue 1'de Marsilya forması giyen Cengiz Ünder sezon sonunda takımda kalmak istediğini belirtmişti. Kiralık olarak takıma katılan milli futbolcu için Marsilya Kulüp Başkanı Pablo Longoria, "Sezon sonunda takıma kazandıracağız." demişti. Roma ve Marsilya Cengiz Ünder için anlaşma sağladı.

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CENGİZ ÜNDER İMZAYI ATIYOR

Başkan Pablo Longoria La Provence stüdyolarında Cengiz Ünder ve Matteo Guendouzi'nin bonservislerinin alınacağını ve bu iki transferin maliyetinin 20 milyon Euro olacağını belirtmişti. Milli futbolcu için 8,4 milyon euro ödenecek. Cengiz Ünder de yaptığı açıklamalarda Marsilya'da mutlu olduğunu ve Fransa'da kalmak istediğini söylemişti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Cengiz Ünder bu sezon Marsilya formasıyla 36 maça çıktı. Ligde 24 maça çıkan milli futbolcu 8 gol 1 asist yaptı. 24 yaşındaki oyuncu Fransa Kupa'sında 1, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2 gol 2 asistlik performans gösterdi.