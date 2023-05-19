Ve transferi duyurdular! Mostafa Mohamed herkesi ters köşe yaptı

Sezon başında Galatasaray'dan Fransa Ligue 1 ekibi Nantes'e kiralık olarak giden Mısırlı santrafor Mostafa Mohamed ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Fransa ekibi Nantes'te LGBT+ forması giymek istemeyen ve bu yüzden kadro dışı bırakılan Mostafa Mohamed kariyeri ile ilgili kararını verdi.

MOSTAFA MOHAMED KADRO DIŞI BIRAKILDI

Galatasaray sezon başında yaptığı yıldız transfer nedeniyle kadroda yer bulması zorlaşacak olan 25 yaşındaki genç santrafor Mostafa Mohamed'i Fransa ekibi Nantes'e kiralık olarak göndermişti. Sarı-kırmızlı ekip Mostafa Mohamed'in Nantes'te performansını geliştirmesini beklerken sürpriz bir gelişme yaşandı. Genç yıldız Mostafa Mohamed dini olarak uygun bulmadığı LGBT+ formasını giymeyi reddettiği için kadro dışı bırakıldı.

MOSTAFA MOHAMED YENİDEN GALATASARAY YOLUNDA

Sezon sonunda Nantes ile sözleşmesi sona erecek olan başarılı santrafor Mostafa Mohamed Galatasaray'a dönme kararı aldı. 25 yaşındaki yetenekli oyuncu Mostafa Mohamed'in sarı-kırmızılı ekip ile sözleşmesi Haziran 2025 tarihinde son bulacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Nantes forması ile 49 resmi maça çıkan Mısırlı santrafor Mostafa Mohammed 11 gol, 5 asistlik performans ile skora katkı sağladı.