Ve Yusuf Yazıcı resmen geri dönüyor! Kritik gelişme

Trabzonspor'un yeni transferi Yusuf Yazıcı, Avrupa Ligi'nde sakatlanmıştı. Bordo-mavililerde geri dönüş tarihi merak edilen Yusuf Yazıcı'nın milli aranın ardından takıma geri dönmesi bekleniyor.

YUSUF YAZICI, FERENÇVAROS MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

Bordo-mavililerin bu yaz Lille'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferençvaros ile oynanan karşılaşmada sakatlanmıştı. Milli oyuncu için Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Takımımızın UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Ferencvaros karşılaşması sonrası sol dizinde ağrı hisseden oyuncumuz Yusuf Yazıcı'nın yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda sol diz iç yan bağında zorlanma ve ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir." ifadelerine yer verilmişti.

VE YUSUF YAZICI GERİ DÖNÜYOR

İlk maçında sakatlanan Yusuf Yazıcı'nın sahalara dönüş tarihi merak konusuydu. Milli oyuncunun milli maç arasının ardından bordo-mavili takıma geri dönmesi ve forma giymesi bekleniyor.

YUSUF YAZICI 1 YILLIK İMZA ATMIŞTI

Bu yaz birçok transfere imza atan Trabzonspor, eski oyuncusu Yusuf Yazıcı'yı Lille'den 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Bordo-mavililerin açıklamasına göre Lille Kulübü'ne 500 bin euro ödeneceği belirtilirken Yusuf Yazıcı'nın da garanti ücret olarak 25 milyon TL kazanacağı açıklandı.