Yunus Akgün'ün hayali gerçek oluyor! Ve transfer resmen bitti: İmza...

Galatasaray'da 900 bin TL yıllık ücret alan Yunus Akgün için sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar, yeni sözleşme imzalamak istediği Yunus Akgün ile anlaşmaya vardı.

YUNUS AKGÜN, ADANA DEMİRSPOR'DA KENDİSİNİ KANITLADI

Yunus Akgün, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Adana Demirspor'da geçirmişti. 22 yaşındaki milli oyuncu, 38 resmi maçın 34'ünde ilk 11'de yer almış, toplam 2833 dakika süre almış ve bu karşılaşmalarda 9 gol ve 17 asistle takımına büyük katkı sağlayarak büyük beğeni toplamıştı.

GALATASARAY, YUNUS AKGÜN İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Adana Demirspor'daki başarılı performansıyla kendisini kanıtlayan Yunus Akgün, bu yaz bonservisini elinde bulunduran Galatasaray'a geri dönmüştü. Sarı-kırmızılılar yıllık 900 bin TL kazanan milli oyuncu için harekete geçti.

ANLAŞMAYA VARILDI

Sarı-kırmızılılar yeni sözleşme için Yunus Akgün ile anlaşmaya vardı. Galatasaray'da yıllık 900 bin TL kazanan 22 yaşındaki milli oyuncunun maaşı yaklaşık 15 milyon TL'ye çıkarılacak.