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  • Yusuf Yazıcı'dan Trabzonsporluları üzen haber! Herkes ters köşe oldu
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Yusuf Yazıcı'dan Trabzonsporluları üzen haber! Herkes ters köşe oldu

Yusuf Yazıcı'nın adı geçtiğimiz günlerde Trabzonspor ile gündeme gelmişti. Yüksek maliyeti nedeniyle bordo-mavililere gelmesi zor görünen Yusuf Yazıcı'ya Premier Lig ve Bundesliga'dan taliplerin olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi2 Temmuz 2022 Cumartesi 20:29 - Güncelleme:
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Geçtiğimiz günlerde adı Trabzonspor ile anılan Yusuf Yazıcı'nın transferi yüksek maliyeti nedeniyle zor görünüyor. Premier Lig ve Bundesliga'dan Yusuf Yazıcı için kulübü Lille ile temasa geçen kulüplerin olduğu iddia edildi.

YUSUF YAZICI, TRABZONSPOR İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Kiralık olarak formasını giydiği CSKA Moskova'dan Lille'e geri dönen Yusuf Yazıcı'nın adı geçtiğimiz günlerde Trabzonspor ile gündeme gelmişti. Ancak bordo-mavililerin yüksek maliyeti nedeniyle milli yıldızın transferini gerçekleştirmesi zor görünüyor.

AVRUPA'DAN TALİPLERİ VAR

Fransa basınında yer alan haberlere göre; Lille'de kadroda düşünülmeyen Yusuf Yazıcı'ya Avrupa'dan talipler var. İki Premier Lig ekibi ve dört Bundesliga ekibi milli oyuncu için Lille ile temasa geçti.

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YUSUF YAZICI'NIN RUSYA KARNESİ

Yusuf Yazıcı geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında forma giydiği CSKA Moskova'da 12 resmi maçta toplam 963 dakika sahada kaldı. 25 yaşındaki milli oyuncu bu karşılaşmalarda 8 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulundu.

Star Gazetesi

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