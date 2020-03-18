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Kovid-19'un neden olduğu salgın, enfekte vaka sayısı, can kaybı ve yayılma hızı bakımından dünyanın son 20 yılda karşılaştığı bulaşıcı hastalık salgınlarının en yaygın ve şiddetlilerinden biri oldu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, yeni milenyumda, 2009’da influenza (H1N1/09), 2002-2004'te Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS), 2012’de Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS), 2013-2016’de Ebola, 2015-2016'da Zika ve Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, “pandemi” olarak adlandırılan ve dünya ölçeğinde yayılma gösteren bulaşıcı hastalık salgınlar oldu.

Ayrıca 2008-2009’da Zimbabve’de, 2010’da Haiti’de, 2016'da Yemen’de ortaya çıkan Kolera, 2000’li yılların başında önce Güney Doğu Asya'dan Güney Amerika'ya kadar yayılan Dang Humması, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde 2011 ve 2019’da ortaya çıkan kızamık salgınları, binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, “epidemi” olarak anılan bölgesel salgınlar olarak kayıtlara geçti.